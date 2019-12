Star Trek: Picard renouvelée pour une saison 2 avant son lancement

News Séries

Star Trek: Picard - CBS

CBS All Access vient de renouveler sa série Star Trek: Picard.

Alors que la chaîne de streaming CBS All Access ne proposera sa nouvelle série Star Trek: Picard que le 23 janvier, celle-ci vient de lui accorder une deuxième saison.



Plus d'un mois avant son lancement, la série est ainsi assurée de revenir pour une nouvelle année et ce, pour 10 épisodes ! (la première saison se compose déjà de 10 épisodes).







Pour rappel, Star Trek: Picard se déroule après la destruction de l'Empire Romulien. La vie de Picard a été radicalement affectée par l'événement.



Que pensez-vous de ce renouvellement précoce ? Allez-vous suivre la série ?

