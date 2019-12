Pas de saison 3 pour Sweetbitter

News Séries

Seriesaddict.fr le 30/12/2019 à 10h22 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Sweetbitter - 2019 - Starz

Starz a annulé sa série Sweetbitter.

C'est officiel, la série Sweetbitter ne reviendra pas pour une troisième saison. La chaîne Starz a décidé de ne pas renouveler la série dont la saison 2 s'est terminée en août dernier.







Sweetbitter est un drame qui met en scène Tess, une jeune femme de 22 ans, qui arrive à New York et débute un job dans un restaurant. Très vite, elle va s'immerger dans un monde de drogue, d'amour et de luxure.



Que pensez-vous de cette annulation ? La série aurait-elle mérité une saison 3 ? Se termine-t-elle correctement ?

Source : TV Line