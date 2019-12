Agenda séries de la semaine : Doctor Who, Messiah, Deputy...

News Séries

Doctor Who - 2019 - BBC

Quel est le programme série de la semaine ?

Les derniers jours de l'année sont vides mais les premiers jours de 2020 nous offrent pas mal de séries !



Lundi

Gros néant point de vue séries !



Mardi

Gros néant point de vue séries !



Mercredi

Doctor Who (2005) revient avec sa saison 12 ! BBC One lance également sa série Dracula (2019). ITV propose la saison 2 de Bancroft. Netflix lance deux nouvelles séries : Messiah et Spinning Out.















Jeudi

FOX lance sa nouvelle série Deputy ainsi que la saison 8 de Last Man Standing (2011).







Vendredi

Programmation habituelle. Rien à signaler.



Samedi

Gros néant point de vue séries !



Dimanche

Call the Midwife reprend avec sa saison 9.



