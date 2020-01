News Séries

Seriesaddict.fr le 01/01/2020 à 12h25 par Charlotte Papet | Events | 0

Nous vous souhaitons une excellente année 2020 !

Le temps passe à une vitesse incroyable. Nous voici déjà en 2020 ! Le temps de dire au revoir à 2019 qui nous aura vraiment gâté niveau séries et d'accueillir 2020 et son lot de nouveautés que nous attendons avec impatience.



D'un point de vue plus personnel, 2019 aura été dingue pour nous, avec la venue d'un petit bout qui nous aura pris pas mal de temps et beaucoup d'amour, mais aussi une envie bien présente de refaire SeriesAddict de A à Z. Cela fait plusieurs années que nous vous parlons de cette fameuse nouvelle version et plusieurs éléments sont venus perturber tout ça. Mais nous espérons vraiment que 2020 sera l'année de la nouveauté (peut-être à la rentrée...). Avec plein de nouvelles fonctionnalités, un design plus moderne et une accessibilité améliorée.



Quoi qu'il en soit, nous tenons à vous remercier de votre fidélité, merci de nous suivre depuis toutes ces années. Il est vrai que nous ne sommes pas toujours assidues, faute de temps mais nous faisons toujours tout avec passion, avec l'envie de partager avec vous notre passion des séries.



Merci également à notre équipe parfaite, merci à eux pour leurs critiques toujours plus construites et pertinentes, à toutes les vidéos partagées... MERCI.



Bonne année 2020 à tous ! Que celle-ci soit riche en tout ce que vous souhaitez :)