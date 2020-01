News Séries

Seriesaddict.fr le 04/01/2020 à 13h39 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Raising Dion - Netflix

Netflix a renouvelé sa série Raising Dion !

Et de deux pour la nouvelle série de super héros de Netflix ! La chaîne de streaming vient d'accorder une saison 2 pour Raising Dion dont la saison 1 a été proposée en octobre dernier.



La série Raising Dion raconte l'histoire de Nicole Reese qui élève son fils Dion après la mort de son mari. Les problèmes habituels d'une mère célibataire sont amplifiés quand Dion commence à avoir des pouvoirs magiques, façon super-héros. Nicole doit aussi protéger son fils et garder ses pouvoirs secrets



La saison 2 devrait proposer des scènes dans le présent incluant Mark, Nicole et Dion.



La deuxième saison de la série se composera de 8 épisodes pour une diffusion en 2020.



Que pensez-vous de ce renouvellement ? Aimez-vous Raising Dion ?

Source : TV Line