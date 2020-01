Hunters : une date pour le thriller avec Al Pacino

News Séries

Seriesaddict.fr le 06/01/2020 à 13h40 par Charlotte Papet | Agenda | 0

2020 - Amazon

La chasse est presque ouverte sur Amazon.

Le service de streaming a annoncé que Hunters (2020), son thriller mené par Al Pacino, débuterait le vendredi 21 février.. Un nouveau trailer a aussi été dévoilé :





Produit par Jordan Peele, Hunters met en scène Pacino dans le rôle de Meyer Offerman, le co-fondateur d'un groupe varié de chasseurs de nazis dans le New-York de 1977. Quand la grand-mère de Jonah Heidelbaum ( Logan Lerman ) est soudainement assassinée, Meyer recrute Jonah au sein des Hunters, qui découvrent que des centaines d'officiels naziq haut placés vivent parmi eux et conspirent pour créer un quatrième Reich aux Etats-Unis.L'équipe éclectique de chasseurs se mettra en marche pour une quête sanglante pour amener les nazis à la justice, et déjouer leur plan d'un nouveau génocide.Le casting est complété par Jerrika Hinton Tiffany Boone et Lena Olin

Source : TV Line