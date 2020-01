Nouvelles séries TV janvier 2020 : Avenue 5, Star Trek Picard, The Outsider...

News Séries

Medical Police - Netflix

Quelles sont les nouveautés séries à découvrir en janvier 2020 ? Découvrez notre calendrier !

Découvrez les nouveautés séries de ce mois de janvier :



MERCREDI 1ER JANVIER



Spinning Out - Netflix

Synopsis : Après qu'une chute ait presque mis fin à sa carrière, une patineuse artistique solo saisit l'occasion de continuer en tant que patineuse en couple avec un partenaire bad-boy et talentueux. Elle risque ainsi de révéler un secret qui pourrait détruire toute sa vie.

Note d'envie de voir la série : 5/10







Messiah - Netflix

Synopsis : Une agent de la CIA enquête sur une figure charismatique dont les suiveurs croient qu'il peut accomplir des miracles. Est-il une entité divine ou un arnaqueur ?

Note d'envie de voir la série : 7/10







Dracula (2019) - BBC One

Synopsis : En 1897 en Transylvanie, le comte Dracula dessine ses plans contre le Londres victorien. Et soyez prévenus : la mort voyage vite.

Note d'envie de voir la série : 7/10









JEUDI 2 JANVIER



Deputy - FOX

Synopsis : Un drame policier moderne qui associe l’esprit d’un western classique à une attitude moderne et à une vraie authenticité. La série suit Bill Hollister, cinquième génération d'homme de loi, qui devient le shérif du comté de Los Angeles.

Note d'envie de voir la série : 5/10









MARDI 7 JANVIER



Zoey's Extraordinary Playlist - NBC

Synopsis : L'histoire d'une codeuse intelligente qui vit à San Francisco. Après un événement inhabituel, Zoey commence à entendre les souhaits et les désirs les plus secrets des gens qui l'entourent... à travers des chansons.

Note d'envie de voir la série : 6/10







FBI: Most Wanted - CBS

Synopsis : Spin-off de FBI. La division du bureau chargée de localiser et de capturer les criminels notoires figurant sur la liste des personnes recherchées par le FBI.

Note d'envie de voir la série : 6/10









MERCREDI 8 JANVIER



Party of Five (2019) - Freeform

Synopsis : Réimagination de la série des années 1994/2000. La nouvelle série suit les cinq enfants d'Acosta dans leur vie quotidienne, ils luttent pour survivre en tant que cellule familiale après que leurs parents soient soudainement déportés au Mexique.

Note d'envie de voir la série : 6/10









VENDREDI 10 JANVIER



Medical Police - Netflix

Synopsis : Les docteurs Owen Maestro et Lola Spratt quittent l'hôpital pédiatrique et rejoignent une branche secrète du CDC pour enquêter et détruire un virus mortel.

Note d'envie de voir la série : 8/10







AJ and the Queen - Netflix

Synopsis : Ruby Red, une drag queen plus grande que nature voyage à travers l'Amérique d'un club à l'autre dans un camping-car des années 1990 avec son compagnon improbable AJ, un orphelin de 11 ans.

Note d'envie de voir la série : 7/10







Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector - NBC

Synopsis : Basée sur le roman de Jeffery Deaver, The Bone Collector, ce drame policier est centré sur l’ancien détective du NYPD et génie légiste, Lincoln Rhyme, gravement blessé par un tueur en série notoire. Lui et la jeune officière Amelia Sachs unissent leurs forces pour résoudre les cas les plus embarrassants de la ville, tout en luttant contre l’énigmatique Bone Collector qui les a réunis.

Note d'envie de voir la série : 6/10









DIMANCHE 12 JANVIER



The Outsider - HBO

Synopsis : Basée sur le roman de Stephen King. Le drame est centré sur une enquête apparemment simple sur le meurtre macabre d’un garçon de la région, qui conduit finalement un policier aguerri et un enquêteur peu orthodoxe à remettre en question tout ce qu’ils pensent être réel, alors qu’une force surnaturelle insidieuse se rapproche de l’affaire.

Note d'envie de voir la série : 9/10









LUNDI 13 JANVIER



The New Pope - HBO

Synopsis : La suite de The Young Pope !

Note d'envie de voir la série : 6/10









MERCREDI 15 JANVIER



68 Whiskey - Paramount Network

Synopsis : Un mélange multi-culturel d'hommes et de femmes sont déployés en tant que médecins dans l'armée dans une base en Afghanistan nommée "The Orphenage". Ensemble, ils endurent un monde dangereux et Kafkaesque qui mène à des appétits auto-destructeurs, des comportements outrageux, une camaraderie intense et parfois, un sens profond du sens de la vie.

Note d'envie de voir la série : 8/10









JEUDI 16 JANVIER



Everything's Gonna Be Okay - Freeform

Synopsis : Nicholas, un homme typique de 25 ans qui vit toujours à la maison avec son père célibataire et ses deux demi-soeurs adolescentes. Il n’est pas particulièrement utile pour élever ses soeurs, dont l’une est autiste. Cependant, lorsque leur père tombe malade en phase terminale, les filles doivent faire face non seulement à une perte dévastatrice, mais aussi à la prise de conscience que Nicholas est celui qui devra tout faire.

Note d'envie de voir la série : 6/10









VENDREDI 17 JANVIER



Little America - Apple TV+

Synopsis : Inspirée de vrais événements mis en lumière par Epic Magazine, Little America ira au delà des gros titres pour s'intéresser aux histoires drôles, romantiques, touchantes et surprenantes d'immigrants en Amérique, alors qu'elles sont plus actuelles que jamais.

Note d'envie de voir la série : 7/10









DIMANCHE 19 JANVIER



Avenue 5 - HBO

Synopsis : Ryan Clark est le capitaine confiant de l'Avenue 5, un navire de croisière spatial avec des équipements de luxe comme des buffets gastronomiques, un spa, une terrasse d'observation et des cours de yoga. Le voyage de huit semaines de l'Avenue 5 autour de Saturne est en cours et ses systèmes sont optimaux. Mais lorsque le navire rencontre soudainement des difficultés techniques, il appartient à Ryan et à son équipage de calmer les passagers mécontents et de trouver un moyen de faire face aux événements inattendus à bord, bien qu'ils soient ou non équipés pour la tâche.

Note d'envie de voir la série : 9/10







911 : Lone Star - FOX

Synopsis : Il y a près de 20 ans, Owen Strand était le seul survivant de sa caserne de pompiers de Manhattan le 11 septembre. À la suite de l'attaque, Owen avait la tâche peu enviable de reconstruire sa station. Après une tragédie similaire dans une caserne de pompiers à Austin, Owen, avec son fils pompier en difficulté, T.K., emmène ses philosophies progressistes de la vie et de la lutte contre les incendies au Texas, où il les aide à recommencer. En surface, Owen est un style de grande ville et de fanfaron, mais en dessous, il se débat avec un secret qu'il cache au monde - un secret qui pourrait très bien mettre fin à sa vie.

Note d'envie de voir la série : 7/10









MERCREDI 22 JANVIER



Awkwafina Is Nora From Queens - Comedy Central

Synopsis : Avec l'aide de sa grand-mère et de son père, Nora Lum apprend à devenir adulte à Flushing, New York, avec son cousin.

Note d'envie de voir la série : 7/10









JEUDI 23 JANVIER



Outmatched - FOX

Synopsis : Un couple de cols bleus du sud de Jersey tente de survivre et d’élever quatre enfants, dont trois sont des génies certifiés.

Note d'envie de voir la série : 7/10







October Faction - Netflix

Synopsis : Les chasseurs de monstres à la retraite Fred et Deloris Allen retournent dans leur ville natale du nord de l'État de New York avec leurs adolescents après la mort d'un membre de la famille, mais découvrent rapidement que cacher leurs identités secrètes à leurs enfants et à leurs nouveaux voisins est un travail difficile.

Note d'envie de voir la série : 6/10



Star Trek: Picard - CBS All Access

Synopsis : Star Trek: Picard se déroule après la destruction de l'Empire Romulien. La vie de Picard a été radicalement affectée par l'événement.

Note d'envie de voir la série : 7/10









JEUDI 30 JANVIER



The Stranger (2020) - Netflix

Synopsis : Basée sur le roman du même nom de Harlan Coben, la série suit Adam Price, qui semble vivre la vie parfaite - deux grands fils, un mariage parfait - jusqu'à ce qu'un étranger s'approche de lui dans un bar et révèle un secret choquant sur la femme de Price, Corinne.

Note d'envie de voir la série : 7/10









VENDREDI 31 JANVIER



Luna Nera - Netflix

Synopsis : Dans l'Italie du XVIIe siècle, une sage-femme adolescente accusée de sorcellerie doit choisir entre un amour et l'accomplissement de son puissant destin.

Note d'envie de voir la série : 5/10







Ragnarok - Netflix

Synopsis : Dans la petite ville fictive d'Edda, la majorité des gens est obligée de réagir aux changements climatiques. Les calottes glaciaires fondent à un rythme que personne n'avait prévu. Les gens traversent de longues périodes de sécheresse. Les hivers sont trop chauds. De plus en plus fréquemment, les gens subissent des éclats de froid extrêmes. Dans tous les cas, ils vivent des conditions météorologiques extrêmes. Le monde change et certains pourraient prétendre que nous nous dirigeons vers un nouveau Ragnarok. A moins que quelqu'un n'intervienne à temps.

Note d'envie de voir la série : 7/10









