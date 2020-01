Golden Globe Awards 2020 : les résultats

News Séries

Succession - 2019 - HBO

Les résultats pour les Golden Globe Awards 2020 sont tombés !

La cérémonie des Golden Globes Awards a eu lieu cette nuit à Beverly Hills. Une soirée en grandes pompes qui a récompensé pas mal de séries méritantes. Succession et Fleabag sont en première ligne avec Chernobyl.



Côté chaînes, HBO est en tête avec 4 récompenses. Amazon et Hulu suivent de près avec 2 récompenses.



Découvrez dès à présent les résultats des Golden Globe Awards 2020 (en rose) :



Meilleur drame

Big Little Lies

The Crown

Killing Eve

The Morning Show

Succession



Meilleure actrice dans un drame

Jennifer Aniston, The Morning Show

Olivia Colman, The Crown

Jodie Comer, Killing Eve

Nicole Kidman, Big Little Lies

Reese Witherspoon, The Morning Show



Meilleur acteur dans un drame

Brian Cox, Succession

Kit Harington, Game of Thrones

Rami Malek, Mr. Robot

Tobias Menzies, The Crown

Billy Porter, Pose



Meilleure comédie

Barry

Fleabag

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

The Politician



Meilleure actrice dans une comédie

Christina Applegate, Dead to Me

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Kirsten Dunst, On Becoming a God in Central Florida

Natasha Lyonne, Russian Doll

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag



Meilleur acteur dans une comédie

Michael Douglas, The Kominsky Method

Bill Hader, Barry

Ben Platt, The Politician

Paul Rudd, Living With Yourself

Ramy Youssef, Ramy



Meilleur téléfilm ou mini série

Catch-22

Chernobyl

Fosse/Verdon

The Loudest Voice

Unbelievable



Meilleure actrice dans un téléfilm ou une mini série

Kaitlyn Dever, Unbelievable

Joey King, The Act

Helen Mirren, Catherine the Great

Merritt Wever, Unbelievable

Michelle Williams, Fosse/Verdon



Meilleur acteur dans un téléfilm ou une mini série

Christopher Abbott, Catch-22

Sacha Baron Cohen, The Spy

Russell Crowe, The Loudest Voice

Jared Harris, Chernobyl

Sam Rockwell, Fosse/Verdon



Meilleure actrice second rôle dans une série, un téléfilm ou une mini série

Patricia Arquette, The Act

Helena Bonham Carter, The Crown

Toni Collette, Unbelievable

Meryl Streep, Big Little Lies

Emily Watson, Chernobyl



Meilleur acteur second rôle dans une série, un téléfilm ou une mini série

Alan Arkin, The Kominsky Method

Kieran Culkin, Succession

Andrew Scott, Fleabag

Stellan Skarsgard, Chernobyl

Henry Winkler, Barry



Que pensez-vous de ces résultats ? Quel aurait été votre palmarès ?

