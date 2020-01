Audiences séries US du lundi 6 janvier 2020

News Séries

Manifest - 2020 - NBC

Les audiences des programmes US sur les networks du lundi 6 janvier 2020.

NBC



Manifest revient avec sa saison 2 en baisse mais dans la lignée de sa première saison.



CBS



The Neighborhood reste stable et obtient son meilleur score de la saison sur les audiences totales. Bob Hearts Abishola suit, en hausse et obtient aussi son meilleur score de la saison sur la totalité des audiences. All Rise et Bull reviennent en baisse.



20h



2/5. CBS | The Neighborhood - 2x12 - 6.91 millions - Taux 18/49 : 0.9 pt



20h30



1. CBS | Bob Hearts Abishola - 1x12 - 6.70 millions - Taux 18/49 : 0.8 pt



21h



1/3. CBS | All Rise - 1x12 - 5.91 millions - Taux 18/49 : 0.5 pt



22h



1. CBS | Bull - 4x11 - 6.20 millions - Taux 18/49 : 0.6 pt

2. NBC | Manifest (season premiere) - 2x01 - 4.77 millions - Taux 18/49 : 0.9 pt



Légende :

Italique = émission

(R) = Rediffusion

Taux 18/49 ans : 1 point sur les 18/49 ans = 1.27 million de téléspectateurs de la cible

(+) : la série est en hausse

(-) : la série est en baisse

