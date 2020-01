Revue de presse : Zoey's Extraordinary Playlist

News Séries

Seriesaddict.fr le 07/01/2020 à 16h37 par Amelie Brillet | Revue de Presse | 0

2020 - NBC

Aujourd'hui, NBC lance sa nouvelle série, Zoey's Extraordinary Playlist.

Zoey's Extraordinary Playlist raconte l'histoire d'une codeuse intelligente qui vit à San Francisco. Après un événement inhabituel, Zoey commence à entendre les souhaits et les désirs les plus secrets des gens qui l'entourent... à travers des chansons.



Au casting de cette nouvelle série, nous retrouvons Jane Levy dans le rôle titre, Lauren Graham ou encore Skylar Astin.



Côté critiques, les avis plutôt positifs :



Un vrai délice. Une série qui garantit de vous donner le sourire aux lèvres, de vous donner envie de danser et de vous laisser chantonner un air joyeux. Je vous défie de ne pas être de bonne humeur après l'avoir regardée.

-- Paste Magazine/Amy Amatangelo



Légère mais pas capricieuse, avec un héroïne qui résout des puzzles émotionnels pas trop compliqués avec aplomb. La série nous propose des numéros musicaux divertissants qui la complémentent sans la dominer.

-- Entertainment Weekly/Kristen Baldwin



Il faut persévérer. Au delà des clichés de network et des émotions forcées. La série s'améliore.

-- Newsday/Verne Gay



Le choix des chansons est trop littéral. Les portions non chantées tendent à être encore plus basiques et attendues.

-- Rolling Stone/Alan Sepinwall



Il semble que les acteurs s'éclatent à filmer la série, mais le fun ne se traduit jamais vraiment pour les téléspectateurs.

[url=https://tvline.com/2019/12/30/zoeys-extraordinary-playlist-review-nbc-musical-jane-levy/]-- TVLine/Dave Nemetz/url]



Regardez le trailer de la série Zoey's Extraordinary Playlist :





Pour plus d'informations, rendez-vous sur la fiche série de Zoey's Extraordinary Playlist