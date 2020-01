Lancement : FBI: Most Wanted

News Séries

Seriesaddict.fr le 07/01/2020 à 16h33 par Amelie Brillet

2020 - CBS

Aujourd'hui, CBS lance sa nouvelle série, FBI: Most Wanted.

FBI: Most Wanted est le spin-off de FBI. La division du bureau chargée de localiser et de capturer les criminels notoires figurant sur la liste des personnes recherchées par le FBI.



Au casting, on retrouve Julian McMahon, Kellan Lutz ou encore Alana De La Garza.



Regardez le trailer de la série FBI: Most Wanted :





Pour plus d'informations, rendez-vous sur la fiche série de FBI: Most Wanted