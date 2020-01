Strike Back : une date pour la dernière saison sur Cinemax

News Séries

Seriesaddict.fr le 13/01/2020 à 07h25 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Strike Back - Cinemax

Cinemax a programmé la dernière saison de Strike Back !

C'est la fin pour Strike Back et ce, dans pas longtemps ! La chaîne Cinemax vient de programmer la lancement de la saison 7 de la série pour le vendredi 14 février.







Ivana Milicevic et Alec Secareanu rejoignent Warren Brown, Daniel MacPherson, Jamie Bamber, Alin Sumarwata et Varada Sethu au casting de cette nouvelle saison.



Serez-vous au rendez-vous pour les derniers épisodes de la série Strike Back ?

Source : TV Line