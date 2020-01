Revue de presse : Party of Five (2019)

News Séries

Seriesaddict.fr le 08/01/2020 à 17h42 par Amelie Brillet

2020 - Freeform

Aujourd'hui, Freeform lance sa nouvelle série, Party of Five (2019).

Party of Five (2019) est la réimagination de la série des années 1994/2000. La nouvelle série suit les cinq enfants Acosta dans leur vie quotidienne. Ils luttent pour survivre en tant que cellule familiale après que leurs parents aient soudainement été déportés au Mexique.



Au casting de cette nouvelle série, nous retrouvons Brandon Larracuente, Emily Tosta ou encore Niko Guardado.



Côté critiques, les avis plutôt positifs :



Le message sous-jacent de cette adorable série permet au public d'être nostalgique et d'avoir un fort sens de la réalité dans leur tête et dans leur cœur, ce qui est rare et spécial.

-- New York Magazine (Vulture)/Jen Chaney



Une bonne réinterprétation de l’originale, un remix avec du sens... plus triste et plus déchirante que l'originale.

-- Slate/Willa Paskin



Les créateurs de la série originale ont ré imaginé leur série, la mettant à jour avec sensibilité et courage. La vie n'est pas simple pour les Acosta, mais un reboot a rarement été aussi pertinent.

-- TV Guide Magazine/Matt Roush



Un des rares reboot à avoir un objectif, et un cœur.

-- Newsday/Verne Gay



L'angle de l'immigration est nouveau et ajoute un élément qui n'était pas là dans la première version mais autrement, le reste de la série, bien qu'admirable et très regardable, ne demande pas à être vu.

-- Pittsburgh Post-Gazette

Rob Owen



Regardez le trailer de la série Party of Five (2019) :





