American Horror Story renouvelée pour trois saisons

News Séries

Seriesaddict.fr le 09/01/2020 à 20h48 par Charlotte Papet | Agenda | 0

American Horror Story - FX

FX vient de renouveler American Horror Story pour trois saisons supplémentaires !

Les fans de la série d'horreur la plus suivie de ces dernières années vont être heureux ! La chaîne FX vient d'accorder trois saisons de plus pour American Horror Story, commandant ainsi des saisons 11, 12 et 13 !



Cette annonce intervient deux mois après la fin de la saison 9, intitulée 1984, et bien avant la diffusion de la saison 10, qui se fera plus tard dans l'année (sans avoir de date précise pour l'instant).



Alors, heureux ?

Source : TV Line