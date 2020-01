FX programme Fargo, Better Things, Atlanta, Archer...

News Séries

Seriesaddict.fr le 09/01/2020 à 22h41 par Amelie Brillet | Agenda | 0

What We Do In The Shadows - 2019 - FX

FX et FXX ont annoncé les dates de diffusion de leurs séries Archer, Dave, Cake, Fargo, Better Things ou encore What We Do In The Shadows.

La vie après le coma de Sterling Archer commencera cet été. FXX a annoncé que la saison 11 de Archer (2009) reviendrait à partir du mercredi 6 mai prochain.



Suivant Archer: 1999, où le personnage titre s'est enfin réveillé de son coma de trois saisons, la saison 11 (la première sans Adam Reed en temps que showrunner à temps plein) démarrera avec deux épisodes. Les épisodes suivant seront diffusés de façon hebdomadaire.





FXX a aussi annoncé que sa nouvelle comédie Dave, co-créée et avec Dave Burd dans le rôle de Lil Dicky, débutera le. Produite par Kevin Hart , la première saison de 10 épisodes est basée sur la vie de Lil Dicky et suit le rappeur/comique névrosé, qui est convaincu qu'il est destiné à devenir "l'un des meilleurs rappeurs de tous les temps".FX a quant à elle annoncé une date pour la seconde saison de sa comédie What We Do in the Shadows , qui reverra le soleil à partir du, avec deux épisodes. Le reste de la saison de 10 épisodes sera diffusé de manière hebdomadaire. Better Things , la série de et avec Pamela Adlon , reviendra quant à elle avec deux épisodes lepour sa saison 4.Enfin, la quatrième saison de Fargo , menée par Chris Rock , débutera le, là encore avec deux épisodes.Parmi les nouvelles venues la nouvelle comédie Breeders , avec Martin Freeman , débutera leavec les deux premiers épisodes de sa saison de 10 épisodes.Le thriller technologique Devs , créé par Alex Garland et avec Nick Offerman dans le rôle du chef d'une mystérieuse entreprise technologique, débutera leavec deux épisodes. Mrs. America commencera avec trois épisodes le. La série est menée par Cate Blanchett , qui joue l'activiste conservatrice des années 70 Phyllis Schlafly, qui s'est battue contre le passage l'amendement de l'égalité des droits.Ces deux séries marquent le début de FX on Hulu, la collaboration entre la chaîne et le service de streaming appartenant tous deux à Disney, puisqu'elle ne seront disponibles que sur Hulu. Débutant le 2 mars, FX on Hulu sera le service de streaming exclusif pour lus de 40 séries, passées et actuelles, de FX. Les nouveaux épisodes de la plupart des séries de FX seront disponibles sur FX on Hulu juste après leur diffusion.

Source : TV Line