Une date pour la saison 3 de Ozark sur Netflix

Les aventures chaotiques de Marty et Wendy vont bientôt reprendre.

Netflix a annoncé que la saison 3 de Ozark reviendrait le vendredi 27 mars.



Six mois plus tard, le casino a ouvert et fonctionne, mais Marty et Wendy se battent pour le contrôle du destin de leur famille. Marty veut conserver le status quo. Aidée par Helen et le leader du cartel de drogue Omar Navarro, Wendy cherche à agrandir les affaires. Mais quand Ben, le frère de Wendy, arrive en ville, les vies de chacun deviennent chaotiques.



Netflix a aussi dévoilé des photos pour la troisième saison de Ozark :





Le drame met en scène Jason Bateman (Marty Byrde), Laura Linney (Wendy Byrde), Sofia Hublitz (Charlotte Byrde), Skyler Gaertner (Jonah Byrde), Julia Garner (Ruth Langmore), Jordana Spiro (Rachel Garrison), Lisa Emery (Darlene Snell), Janet McTeer (Helen Pierce), Tom Pelphrey (Ben Davis) et Jessica Francis Dukes (Maya Miller).Jusqu'ici, la série a remporté deux Emmy Awards (Bateman et Garnet on ramené des statuettes en 2018).

