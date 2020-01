Des nouvelles de la diffusion des saisons 3 et 4 d'Atlanta

News Séries

De bonnes et de mauvaises nouvelles pour les fans d'Atlanta.

On aura droit à davantage d'épisodes que prévu de la série de Donald Glover... mais il va falloir attendre encore plus longtemps. La saison 3 sera composée de 10 épisodes au lieu des 8 initialement prévus, mais ils ne seront probablement pas diffusés avant janvier 2021... La saison 4 de huit épisodes sera tournée en même temps et diffusée en automne 2021.



Une bonne partie de la saison 3 d'Atlanta sera filmée en dehors des Etats-Unis, la nouvelle saison reprenant juste là où la seconde s'était arrêtée. Dans le season finale de la saison 2, diffusé en mai 2018, Earn (Glover) et son cousin Al (Brian Tyree Henry) s'envolaient pour un tour en Europe avec Clark County.



En ce qui concerne les saisons à venir, Atlanta n'a pas encore été renouvelée pour une saison 5, mais FX est définitivement ouverte à l'idée, si Donald Glover est toujours intéressé.