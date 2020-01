Revue de presse : Medical Police

News Séries

Seriesaddict.fr le 10/01/2020 à 11h42 par Amelie Brillet | Revue de Presse | 0

2020 - Netflix

Aujourd'hui, Netflix lance sa nouvelle série, Medical Police.

Medical Police suit les docteurs Owen Maestro et Lola Spratt, qui quittent l'hôpital pédiatrique et rejoignent une branche secrète du CDC pour enquêter et détruire un virus mortel.



Au casting de cette nouvelle série, nous retrouvons le duo Erinn Hayes et Rob Huebel.



Côté critiques, les avis sont mitigés :



C'est avec soulagement que je peux dire que dans 7 de ses 10 épisodes, Medical Police fonctionne dans l'ensemble de la même façon que Children Hospital. Oui la saison est rembourrée et on a parfois l'impression qu'un film aurait suffi, mais même ce qui est en trop est divertissant.

-- The Hollywood Reporter/Dan Fienberg



Une sorte de parodie de séries policière du genre de Chicago Med, mais aussi une création originale bizarre qui peut être satisfaisante mais manque de blagues.

-- RogerEbert.com/Brian Tallerico



L'argent, les caméos et de jolis décors ne font pas fonctionner une parodie; la violence avec des armes à feu non plus, et Medical Police en est remplie...

-- Newsday/Verne Gay



Regardez le trailer de la série Medical Police :





Pour plus d'informations, rendez-vous sur la fiche série de Medical Police