Lancement : AJ and the Queen

Seriesaddict.fr le 10/01/2020 à 11h51 par Amelie Brillet | Revue de Presse | 0

2020 - Netflix

Aujourd'hui, Netflix lance sa nouvelle série, AJ and the Queen.

AJ and the Queen suit Ruby Red, une drag queen plus grande que nature qui voyage à travers l'Amérique d'un club à l'autre dans un camping-car des années 1990 avec son compagnon improbable AJ, un orphelin de 11 ans.



Au casting, on retrouve RuPaul, Izzy Gaspersz ou encore Tia Carrere.



Regardez le trailer de la série AJ and the Queen :





Pour plus d'informations, rendez-vous sur la fiche série de AJ and the Queen