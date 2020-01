Lancement : Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector

News Séries

2020 - NBC

Aujourd'hui, NBC lance sa nouvelle série, Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector.

Basée sur le roman de Jeffery Deaver, The Bone Collector, ce drame policier est centré sur l’ancien détective du NYPD et génie légiste, Lincoln Rhyme, gravement blessé par un tueur en série notoire. Lui et la jeune officière Amelia Sachs unissent leurs forces pour résoudre les cas les plus embarrassants de la ville, tout en luttant contre l’énigmatique Bone Collector qui les a réunis.



Au casting, on retrouve Russell Hornsby, Michael Imperioli ou encore Arielle Kebbel.



Regardez le trailer de la série Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector :





