New Amsterdam renouvelée pour trois saisons

News Séries

Seriesaddict.fr le 13/01/2020 à 14h09 par Charlotte Papet | Agenda | 0

New Amsterdam - NBC

NBC a renouvelé sa série New Amsterdam (2018) pour trois saisons de plus !

Excellente nouvelle pour les fans de la série New Amsterdam (2018), celle-ci devrait rester dans les coins pour encore un bon moment !



La chaîne NBC vient de montrer une grosse marque de confiance envers sa nouvelle série médicale en lui offrant une commande de trois saisons supplémentaires, l'assurant ainsi d'être diffusée jusqu'à mai 2023 !



Pour rappel, New Amsterdam en est actuellement à sa deuxième saison seulement, elle aura l'occasion d'aller jusqu'à sa cinquième saison.



Un mega renouvellement qui peut également ouvrir la porte à des spin-offs de la série.



Que pensez-vous de cette décision ? Aimez-vous la série New Amsterdam ?

Source : TV Line