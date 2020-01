Une date pour la série Council of Dads

News Séries

Seriesaddict.fr le 14/01/2020 à 10h46 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Council of Dads - 2020 - NBC

NBC a programmé sa série Council of Dads.

Council of Dads est le nouveau drama de la chaîne NBC créé par Joan Rater et Tony Phelan. La série suit la vie de Scott Perry, bouleversée par un diagnostic potentiellement terminal. Face à la mortalité, lui et son épouse, Robin, réunissent un groupe unique d’amis soigneusement choisis pour soutenir sa famille et la guider à travers les hauts et les bas des nombreux défis de la vie.



Le lancement de la série est prévu le mardi 10 mars sur NBC.



Avez-vous hâte de découvrir la série Council of Dads ?

Source : Deadline