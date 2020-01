Audiences séries US chaînes câblées : du 3 au 9 janvier 2020

News Séries

Les audiences des séries des chaînes câblées du 3 au 9 janvier 2020.

Retrouvez ici le récapitulatif des audiences de la semaine pour les séries du câble :



VENDREDI 3 JANVIER 2020



RAS





SAMEDI 4 JANVIER 2020



RAS





DIMANCHE 5 JANVIER 2020



Sur Starz, Power revient d'un break de deux mois, de manière stable.

Sur Showtime, Shameless est en baisse, tout comme Ray Donovan. The L Word: Generation Q est en baisse. Word in Progress reste stable.

Sur USA, Dare Me est en baisse.



20h



1. Starz | Power - 6x11 - 1.23 millions - Taux 18/49 : 0.44 pt

2. Showtime | Ray Donovan - 7x08 - 1.02 millions - Taux 18/49 : 0.14 pt







21h



1. Showtime | Shameless (US) - 10x09 - 0.77 millions - Taux 18/49 : 0.23 pt



22h



1. USA | Dare Me - 1x02 - 0.35 millions - Taux 18/49 : 0.09 pt

2. Showtime | The L Word: Generation Q - 1x05 - 0.17 millions - Taux 18/49 : 0.03 pt







23h



1. Showtime | Work in Progress - 1x05 - 0.11 millions - Taux 18/49 : 0.02 pt





LUNDI 6 JANVIER 2020



RAS





MARDI 7 JANVIER 2020



Sur Pop, Schitt's Creek est en hausse pour son season premiere.



21h



1. POP | Schitt's Creek (season premiere) - 6x01 - 0.40 millions - Taux 18/49 : 0.17 pt





MERCREDI 8 JANVIER 2020



Sur History, Vikings est en hausse.

Sur BET, The Oval et Sistas restent stables.

Sur Freeform, Party of Five débute doucement.



21h



1. BET | The Oval - 1x10 - 0.93 millions - Taux 18/49 : 0.26 pt

2. Freeform | Party of Five (2019) (series premiere) - 1x01 - 0.44 millions - Taux 18/49 : 0.21 pt



22h



1. BET | Sistas - 1x10 - 0.83 millions - Taux 18/49 : 0.25 pt

2. History | Vikings - 6x06 - 0.83 millions - Taux 18/49 : 0.18 pt

3. Freeform | Party of Five (2019) - 1x02 - 0.32 millions - Taux 18/49 : 0.16 pt









JEUDI 9 JANVIER 2020



RAS





Légende :

Italique = émission

(R) = Rediffusion

Taux 18/49 ans : 1 point sur les 18/49 ans = 1.27 million de téléspectateurs de la cible

(+) : la série est en hausse

(-) : la série est en baisse

Source : ShowBuzzDaily