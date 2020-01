Revue de presse : The Outsider

News Séries

Aujourd'hui, HBO lance sa nouvelle série, The Outsider.

The Outsider est une série basée sur le roman de Stephen King. Le drame est centré sur une enquête apparemment simple sur le meurtre macabre d’un garçon de la région, qui conduit finalement un policier aguerri et un enquêteur peu orthodoxe à remettre en question tout ce qu’ils pensent être réel, alors qu’une force surnaturelle insidieuse se rapproche de l’affaire.



Au casting de cette nouvelle série, nous retrouvons Ben Mendelsohn, Jason Bateman ou encore Cynthia Erivo.



Côté critiques, les avis sont mitigés :



C'est une série avec une très belle esthétique et un travail brillant, surtout de la part de Mendelsohn et Erivo, dont on devrait se souvenir à prochaine saison des récompenses.

-- Chicago Sun-Times/Richard Roeper



Lugubre, mais très regardable.

-- Newsday/Verne Gay



Un cast incroyable, une superbe ouverture, une production trop tranquille et une exécution trop familière. Regardez en faisant attention, mais regardez.

-- Entertainment Weekly/Darren Franich



King n'a jamais été le meilleur pour séparer ses tonalités et l'adaptation de Price ne se distingue pas. Quand elle est confrontée à ses pires instincts, The Outsider embrasse son ennemi au lieu de le confronter.

-- Paste Magazine/Jacob Oller



Ce qui commence comme un drame criminel relativement standard et bien exécuté verse dans le surnaturel, le territoire de King, et les deux tons ne se mélangent pas forcément bien.

-- New York Magazine (Vulture)/Jen Chaney



