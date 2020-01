Revue de presse : The New Pope

News Séries

Aujourd'hui, HBO lance sa nouvelle série, The New Pope.

The New Pope est la suite de The Young Pope. Pius XIII est dans le coma. Lui succède Sir John Brannox, aristocrate anglais charmant, sophistiqué et modéré, sous le nom de John Paul III. Rapidement, le nouveau pape se rend compte qu'il va être difficile de remplacer le charismatique Pius XIII qui, entre la vie et la mort, est devenu un Saint aux milliers de suiveurs qui l'idéalisent désormais.



Paolo Sorrentino est, comme pour The Young Pope, à la tête e la série. Jude Law et John Malkovich incarnent l'ancien et le nouveau pape, respectivement.



Côté critiques, les avis sont mitigés :



Scandaleuse, audacieuse, séduisante, sexy et byzantine, sans parler de son visuel voluptueux... la qualité de The New Pope réside dans son écriture qui est, la plupart du temps, pure espièglerie

-- Wall Street Journal/John Anderson



Malgré le matériel sordide exploré par la série, ce qui émerge finalement de The New Pope est la beauté pure.

-- Slant Magazine/Niv M. Sultan



Le pape de Malkovich n'est pas aussi attrayant que Pius, dont la présence est tangible alors qu'il est inconscient la plupart du temps. The New Pope serait beaucoup plus intéressante si elle ne durait que les 6 épisodes qui lui sont nécessaires pour raconter son histoire.

-- New York Magazine (Vulture)/Jen Chaney



Malkovich porte les épisodes et dévore la série... Mais la série traîne trop dans ses excès. C'est moins une histoire qu'un sermon avec trop de personnages parlant de cupidité, sexe, foi et corruption mais sans profondeur.

-- Collider/Vinnie Mancuso



Regardez le trailer de la série The New Pope :





