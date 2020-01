Showtime renouvelle The L Word: Generation Q et Work in Progress

News Séries

14/01/2020

The L Word: Generation Q - Showtime

Showtime vient de renouveler ses deux nouveautés : The L Word: Generation Q et Work in Progress.

Excellente nouvelle pour les fans de l'univers de The L Word, le revival de la série, lancé il y a quelques semaines, vient d'être renouvelé pour une deuxième saison.



Cette saison 2 se composera de 10 épisodes. Rappelons que The L Word: Generation Q suit Bette, Alice et Shane se mêlant à une nouvelle génération de personnages LGBTQ qui font l'expérience de l'amour, des ruptures, du sexe et du succès à Los Angeles.







C'est également une saison 2 que Showtime a commandé pour sa nouvelle série Work in Progress centrée sur une lesbienne queer de Chicago, âgée de 45 ans et auto-identifiée, dont le malheur et le désespoir l’entraînent de manière inattendue dans une relation vibrante qui va la transformer.







Les premières saisons de ces deux séries se termineront le 26 janvier !



Que pensez-vous de ces renouvellements ? Suivez-vous The L Word: Generation Q et Work in Progress ?

