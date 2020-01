Une date et un trailer pour la série Penny Dreadful: City of Angels

News Séries

Seriesaddict.fr le 15/01/2020 à 16h31 par Charlotte Papet | Agenda | 0

2020 - Showtime

On sait enfin quand va commencer la descendante spirituelle de Penny Dreadful.

Penny Dreadful: City of Angels débutera le dimanche 26 avril prochain sur Showtime. La chaîne a également dévoilé un premier trailer :









Créée, écrite et produite par John Logan (qui était déjà à l'origine de Penny dreadful), la nouvelle série se déroule dans le Los Angeles de 1938, une époque et un lieu très infusée de tensions sociales et politiques. Quand un horrible meurtre choque la ville, le détective Tiago Vega ( Daniel Zovatto ) et son partenaire Lewis Michener ( Nathan Lane ) se retrouvent emmêlés dans une histoire épique qui reflète l'Histoire riche de Los Angeles, de ses traditions profondes du folklore Mexicano-Américain aux dangereuses actions d'espionnage du Troisième Reich en passant par la montée de l'évangélisme à la radio.Le casting inclut aussi Natalie Dormer Kerry Bishe et Jessica Garza