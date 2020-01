Des dates pour Billions, Black Monday et The Chi

News Séries

Billions - 2019 - Showtime

Showtime vient de programmer trois séries : Billions, The Chi et Black Monday !

La chaîne câblée Showtime prépare tranquillement son printemps en programmant trois de ses séries.



Billions reviendra le dimanche 3 mai avec sa saison 5. Au retour de la série, Bobby et Chuck vont raviver leur rivalité vicieuse alors que leur lutte de pouvoir devient doucement une réelle lutte pour leur survie.



Showtime a également programmé la saison 2 de Black Monday qui reviendra le dimanche 15 mars avec deux épisodes diffusés à la suite toutes les semaines.







The Chi, enfin, reviendra avec sa troisième saison le dimanche 5 juillet. Découvrez le trailer de cette nouvelle saison de The Chi :







Quelle série attendez-vous le plus ?

