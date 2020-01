Shameless renouvelée pour une dernière saison

News Séries

Seriesaddict.fr le 14/01/2020 à 16h43 par Charlotte Papet | Agenda | 1

Shameless - 2020 - Showtime

Showtime vient de renouveler Shameless (US) pour une onzième et dernière saison.

C'est bientôt la fin de l'histoire des Gallagher ! La chaîne Showtime a annoncé le renouvellement pour une seule et dernière saison pour la série Shameless (US).



Il s'agit d'une saison 11 qui sera proposée cet été. L'idée est de donner une fin digne de ce nom à cette série qui nous aura fait vivre moultes rebondissements !







Cette dernière saison sera la deuxième sans Emmy Rossum dans le rôle de Fiona. Pour la saison 11, William H. Macy (aka Frank), Jeremy Allen White (Lip), Kate Miner (Tami), Cameron Monaghan (Ian), Noel Fisher (Mickey), Emma Kenney (Debbie), Ethan Cutkosky (Carl), Christian Isaiah (Liam), Shanola Hampton (V) et Steve Howey (Kev) seront de retour.



Que pensez-vous de cet ultime renouvellement ? Suivez-vous toujours avec plaisir les aventures de la famille Gallagher ?

Source : TV Line