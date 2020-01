Une date pour la saison 4 de One Day at a Time

News Séries

One Day at a Time - Netflix

Pop TV vient de programmer la saison 4 de One Day at a Time.

C'est le mardi 24 mars que la chaîne Pop TV programmera la nouvelle saison de la série One Day at a Time.

Rappelons que Netflix a annulé la série avant que Pop TV ne la reprenne pour une nouvelle saison.







Pour rappel, One Day at a Time raconte l'histoire de trois générations d'une même famille américaine d'origine cubaine, tous vivant dans la même maison. Une mère, ancienne militaire fraîchement divorcée, sa fille et son fils, et sa mère conservatrice.



Aimez-vous la série One Day at a Time ?

Source : TV Line