Une saison 3 pour YOU sur Netflix

News Séries

Seriesaddict.fr le 14/01/2020 à 16h49 par Charlotte Papet | Agenda | 0

YOU - 2020 - Netflix

Netflix vient de renouveler YOU pour une saison 3 !

Et de trois pour la série complètement addictive, YOU !



La chaîne de streaming Netflix vient d'accorder une troisième saison pour la série dont la saison 2 vient d'être proposée.



Cette nouvelle saison se composera de 10 épisodes pour une diffusion prévue en 2021.







Penn Badgley et Victoria Pedretti seront bien sûr de retour. Sera Gamble et Greg Berlanti seront toujours aux commandes.



Dans la saison 2 de YOU, Joe s'est relocalisé à Los Angeles où il s'est rapproché de Love pour 10 épisodes de mensonges et de meurtre !



Heureux de ce renouvellement ? Avez-vous hâte de voir la saison 3 de YOU ?

Source : TV Line