Une saison 2 pour Awkwafina Is Nora From Queens

Seriesaddict.fr le 18/01/2020 à 14h43 par Charlotte Papet

Comedy Central vient de renouveler sa série Awkwafina Is Nora From Queens !

Alors que le lancement est prévu pour la semaine prochaine, la chaîne Comedy Central vient de renouveler sa nouvelle série Awkwafina Is Nora From Queens.



Une marque de confiance sympathique qui annonce du bon pour la nouvelle série.



Pour rappel, voici le synopsis de Awkwafina Is Nora From Queens : Avec l'aide de sa grand-mère et de son père, Nora Lum apprend à devenir adulte à Flushing, New York, avec son cousin.



Le lancement de la série est prévu pour le mercredi 22 janvier.



Avez-vous hâte de découvrir cette nouvelle série ?

Source : TV Line