Lancement : 68 Whiskey

Seriesaddict.fr le 15/01/2020

2020 - Paramount Network

Aujourd'hui, Paramount Network lance sa nouvelle série, 68 Whiskey.

Nouvelle série de Ron Howard, 68 Whiskey suit un mélange multi-culturel d'hommes et de femmes qui sont déployés en tant que médecins dans l'armée dans une base en Afghanistan nommée "The Orphenage". Ensemble, ils endurent un monde dangereux et Kafkaesque qui mène à des appétits auto-destructeurs, des comportements outrageux, une camaraderie intense et parfois, un sens profond du sens de la vie.



Au casting, on retrouve Sam Keeley, Jeremy Tardy ou encore Cristina Rodlo.



Regardez le trailer de la série 68 Whiskey :





