Une date et un trailer pour Snowpiercer sur TNT

News Séries

Seriesaddict.fr le 21/01/2020 à 08h26 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Snowpiercer - TNT

TNT vient de programmer sa série Snowpiercer.

La série Snowpiercer va enfin être diffusée ! Ironiquement, la série débutera au printemps ! C'est le dimanche 31 mai que ce drame post-apocalyptique fera ses premiers pas sur nos écrans.



Snowpiercer se déroule plus de sept ans après que le monde soit devenu un désert glacé. La série se centre sur les seuls survivants de la planète qui vivent à bord d'un train qui parcours le globe et ne s'arrête jamais.



Au casting, nous retrouverons Jennifer Connelly et Daveed Diggs.



Découvrez le trailer de la série Snowpiercer :







Avez-vous hâte de découvrir cette nouvelle série ? Qu'en attendez-vous ?

Source : TV Line