Nouvelles séries 2020/2021 : toutes les séries à découvrir bientôt

News Séries

Seriesaddict.fr le 16/01/2020 à 10h38 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Hunters - 2020 - Amazon

Toutes les séries commandées pour la saison 2020/2021 !

Dans cette news, retrouvez toutes les séries commandées pour la saison 2020/2021. Cette news sera mise à jour régulièrement tout au long de l'année avec les nouvelles commandes de séries. N'hésitez pas à y revenir régulièrement !



// NOUVELLES SERIES COMMANDEES //



Mise à jour le 16 janvier 2020







--- GRANDS NETWORKS ---

CBS / CBS All Access

CW

FOX

NBC

--- CHAINES CABLEES ---

ADULT SWIM

AMC

BET

BBC AMERICA

CINEMAX

COMEDY CENTRAL

EPIX

Freeform

FX / FXX

HBO

PARAMOUNT NETWORK

POP TV

SHOWTIME

STARZ

SYFY

TBS

TNT

USA NETWORK

--- SERVICES DE STREAMING ---

AMAZON PRIME VIDEO

APPLE TV+

DISNEY+

DC UNIVERSE

HBO Max

HULU

NETFLIX

QUIBI

AnimationSynopsis : Une femme chef de famille trop confiante alors qu'elle lutte pour retrouver un statut plus élevé pour elle-même et pour sa famille, après avoir perdu son emploi et déménagé du côté riche vers le côté pauvre d'une petite ville de l'Arkansas.Casting : /Equipe : Brad Neely, Katie KrentzSFSynopsis : La série - basée sur le roman de science-fiction de Walter Tevis qui a inspiré le film du même nom de David Bowie en 1976 - est centrée sur un étranger qui arrive sur Terre à un tournant de l'évolution humaine et doit affronter son propre passé pour déterminer notre avenir.Casting : /Equipe : Alex Kurtzman, Jenny Lumet et John HlavinDrameSynopsis : Série limitée adaptée du roman de Stephen King.Casting : /Equipe : Josh BooneDrameSynopsis : Spin-off de Riverdale. La vie et les amours de quatre personnages emblématiques d’Archie Comics - dont la légende de la mode Katy Keene et la chanteuse / compositrice Josie McCoy - alors qu’ils poursuivent leurs rêves à New York. Cette comédie musicale retrace les origines et les luttes de quatre artistes en herbe qui tentent de se faire connaître à Broadway, sur les podiums et en studio d'enregistrement.Casting : Lucy Hale, Ashleigh Murray, Jonny Beauchamp...Equipe : Robert Aguirre-Sacasa, Michael Grassi, Greg BerlantiFantastiqueSynopsis : Le super-héros le plus célèbre du monde et la journaliste la plus célèbre de la bande dessinée alors qu'ils font face à tout le stress, les pressions et les complexités qui accompagnent le fait d'être des parents qui travaillent dans la société d'aujourd'hui.Casting : /Equipe : Todd Helbing, Greg Berlanti, Sarah Schechter et Geoff JohnsActionSynopsis : Reboot de Walker, Texas Ranger. Cordell Walker, un veuf et père de deux enfants avec son propre code moral qui rentre chez lui à Austin après avoir été sous couverture pendant deux ans, pour découvrir qu'il y a un travail plus difficile à faire à la maison. Il tente de renouer avec ses enfants, de gérer les affrontements avec sa famille et de trouver un terrain d'entente inattendu avec son nouveau partenaire (l'une des premières femmes de l'histoire des Texas Rangers), tout en devenant de plus en plus méfiant quant aux circonstances entourant la mort de sa femme.Casting : Jared PadaleckiEquipe : Anna FrickeAnimationSynopsis : Duncan, un garçon spectaculaire de 15 ans, sa famille et ses amis.Casting : Amy Poehler et Rashida JonesEquipe : Mike et Julie ScullyAnimationSynopsis : La série explore la dysfonction humaine et la névrose à travers un groupe d'animaux du quartier qui vivent en banlieue.Casting : Lisa Kudrow, Clea Duvall et Nat FaxonEquipe : Sharon HorganDrameSynopsis : La vie de Scott Perry est bouleversée par un diagnostic potentiellement terminal. Face à la mortalité, lui et son épouse, Robin, réunissent un groupe unique d’amis soigneusement choisis pour soutenir sa famille et la guider à travers les hauts et les bas des nombreux défis de la vie.Casting : Clive Standen, Sarah Wayne Callies, J. August Richards...Equipe : Tony Phelan, Joan RaterComédieSynopsis : L'enfance tumultueuse du lutteur devenu acteur.Casting : Dwayne “The Rock” JohnsonEquipe : Dwayne “The Rock” Johnson, Nahnatchka KhanComédieSynopsis : La vie quotidienne surréaliste de trois femmes au foyer dérangées, toutes nommées Debra, dans leur riche banlieue de Lemoncurd, dans le Connecticut.Casting : Sandy Honig, Mitra Jouhari et Alyssa StonohaEquipe : Amy Poehler, Sandy HonigDrameSynopsis : Moses Johnson, un athlète noir prometteur au lycée, est plongé dans le système de justice pénale de Chicago. Pris par la police en tant que supposé membre d'un gang, il se retrouve face à la tempête alors que la police et les procureurs cherchent à se venger de la mort d'un policier lors d'une descente.Casting : /Equipe : Peter MoffatDrameSynopsis : Série d'anthologie. Un groupe de gens ordinaires qui tombent sur un puzzle caché juste derrière le voile de la vie quotidienne. Ils découvrent rapidement que le mystère est plus complexe que ce qu'ils pouvaient l'imaginer.Casting : Jason SegelEquipe : Jason Segel, Garrett Basch, Scott Rudin et Eli BushDramédieSynopsis : La vie secrète d'une femme de sitcom. Alternant entre réalisme d'une seule caméra et comédie multi-caméra, la série imagine ce qui se passe lorsque la femme de sitcom s'échappe de ses limites et force le monde à la laisser prendre les devants.Casting : /Equipe : Valerie Armstrong, Rashida Jones, Will McCormack et Craig DiGregorioDrameSynopsis : Dans l'univers de The Walking Dead, la série se centrera sur deux jeunes femmes. Alors que l'apocalypse vient de débuter, tout une génération va grandir. Certains vont devenir des héros. Certains vont devenir des méchants. À la fin, ils seront tous changés pour toujours.Casting : /Equipe : Matt NegreteComédieSynopsis : Les aventures d’une jeune fille noire, Hattie, et de ses deux meilleures amies, Marie et Nia, qui passent la plupart de leurs journées à parler et à poursuivre leurs rêves.Casting : /Equipe : Lena WaitheDrameSynopsis : Basée sur les romans Discworld de Sir Terry Pratchett. La série, centrée sur les personnages, raconte l'histoire des policiers inadaptés de Terry Pratchett qui luttent pour sauver une ville délabrée d’injustices normalisées, du passé et du futur, dans une quête périlleuse.Casting : /Equipe : Simon AllenThrillerSynopsis : La série mêle trois histoires pour former un thriller complexe couvrant toute l'Afrique du Sud, une collision explosive au Cap dans un complot violent impliquant le crime organisé, des diamants passés en fraude, la sécurité de l'État, Black Rhinos, la CIA et un terrorisme international.Casting : James Gracie, Rolanda Marais et Ed StoppardEquipe : /ComédieSynopsis : Une femme d'une vingtaine d'années vivant dans le Queens, luttant pour une existence plus grande que nature tout en vivant avec son père et sa grand-mère.Casting : Awkwafina, BD Wong et Lori Tan ChinnEquipe : Awkwafina, Karey Dornetto et Teresa HsiaoComédieSynopsis : Un entraîneur de basket-ball de ligue de petite ville vivant dans l’ombre de son père, jusqu’à ce qu’il réalise qu’il a un fils qui peut le mener à la grandeur.Casting : Rory Scovel, Beau Bridges, Sasheer Zamata et Mary HollandEquipe : Rory Scovel, Anthony KingDrameSynopsis : L'histoire du jeune escroc James alors qu'il tente de s'attaquer au pasteur Byron Brown, qui s'avère beaucoup plus dangereux qu'il n'y paraît.Casting : Ben KingsleyEquipe : /ComédieSynopsis : L'amitié, l'identité, la classe sociale... explorées à travers deux meilleurs amis de longue date qui se servent l'un de l'autre pour traverser les plus grands challenges de leur vie.Casting : /Equipe : Kenya BarrisDrameSynopsis : Trois jeunes femmes en formation de base en magie de combat qui s'apprêtent à utiliser cette magie de manière terrifiante. Dans ce monde, les rôles traditionnels de genre et de pouvoir sont inversés, les femmes aux premières lignes, la lutte imminente et les menaces terroristes qui sont frappantes dans notre monde, mais avec des tactiques et des armes surnaturelles.Casting : Taylor Hickson, Jessica Sutton, Amalia Holm...Equipe : Eliot Laurence, Will Ferrell, Adam McKay et Kevin MessickSérie limitéeSynopsis : L'histoire derrière la photo d'une enseignante de lycée pris dans une liaison avec son élève, révélant les complexités et les conséquences de ces relations illégales.Casting : Kate Maraet Nick RobinsonEquipe : Hannah FidellComédieSynopsis : Un père attentionné qui découvre qu’il n’est pas tout à fait l’homme qu’il pensait être.Casting : Martin FreemanEquipe : Martin Freeman, Simon Blackwell et Chris AddisonSérie limitéeSynopsis : Lily Chan, une jeune ingénieure en informatique, soupçonne son employeur - l’entreprise technologique de pointe Amaya - d’être responsable du meurtre de son petit ami.Casting : Sonoya Mizuno, Nick Offerman, Alison PillEquipe : Alex GarlandGenre : Mini sérieSynopsis : Basé sur le roman à succès de James Clavell en 1975, Shōgun se déroule dans le Japon féodal et suit l’affrontement entre deux hommes ambitieux: le marin anglais John Blackthorne, qui se retrouve naufragé au Japon; et Lord Toranaga, un puissant daimyo, ou seigneur, qui rivalise avec son rival politique.Casting : /Equipe : Eugene Kelly, Ronan Bennett, Tim Van PattenDrameSynopsis : Paul Le Roux, un brillant programmeur/chef d'un cartel, devient un informateur pour la DEA.Casting : /Equipe : Joe Russo, Anthony RussoScience-fictionSynopsis : Adaptation des comics de Brian K. Vaughan et Pia Guerra. Dans un monde post-apocalyptique où un événement cataclysmique a décimé chaque mâle, à l'exception d'un seul homme, Yorick. Au cours de ses voyages, Yorick rencontre un nouvel ordre mondial de femmes qui explorent le genre, la race, la classe et la survie.Casting : Barry Keoghan, Diane Lane, Amber Tamblyn, Imogen Poots, Lashana Lynch, Juliana Canfield et Marin IrelandEquipe : Michael Green et Aïda Mashaka CroalComédieSynopsis : Série basée sur la vie du rappeur et comédien Lil Dicky. Un homme névrosé de banlieue dans la fin de la vingtaine qui s’est convaincu qu’il était destiné à devenir l’un des meilleurs rappeurs de tous les temps. Il doit maintenant convaincre ses amis les plus proches, car avec leur aide, il pourrait en fait convaincre le monde.Casting : /Equipe : Dave Burd, Jeff SchafferComédieSynopsis : Une comédie sur le tourisme spatial qui se déroulera dans 40 ans.Casting : Hugh Laurie, Zach Woods et Josh GadEquipe : Armando IannucciComédieSynopsis : A New York, un groupe diversifié de jeunes femmes qui naviguent dans le monde du skateboard, à prédominance masculine.Casting : Dede Lovelace, Ajani Russell, Moonbear, Rachelle Vinberg et Nina MoranEquipe : Lesley Arfin, Crystal MoselleScience-fictionSynopsis : Un drame familial lors d’une bataille du monde contre une force monstrueuse et oppressive.Casting : /Equipe : J.J. AbramsSérie limitéeSynopsis : Basée sur le roman Gorilla and the Bird: A Memoir of Madness and a Mother’s Love de Zack McDermott. La série est décrite comme une histoire inspirante de l’amour inconditionnel d’une mère pour son fils bipolaire. Elle suit Zack (le gorille) alors qu’il se bat pour recouvrer sa santé mentale après une rupture psychotique dévastatrice, s’adressant à la seule personne qui ne l’a pas abandonné, sa mère (The Bird). Ancien défenseur public de la Legal Aid Society de New York, la maladie soudaine de Zach l’emporte dans un périple déchirant de délires et de comportement antisocial, qui l’a conduit à son arrestation et son engagement à l’hôpital Bellevue.Casting : /Equipe : Jean-Marc Vallée, Bryan SipeDrameSynopsis : Anthologie horrifique basée sur le roman de Matt Ruff, Lovecraft Country suit Atticus Black, un jeune homme de 25 ans qui s'embarque dans un road trip à travers l'Amérique des années 50 pour retrouver son père disparu.Casting : /Equipe : J.J. Abrams, Jordan PeeleDrameSynopsis : Basée sur la franchise des années 80/90. Dans l'histoire de L.A., un tueur en uniforme a déchaîné le chaos dans les rues, provoquant un désordre social alors qu'une ville se débat avec le mystère de l'exterminateur en bleu et s'il est simplement mortel ou une force surnaturelle.Casting : /Equipe : Nicolas Winding Refn et John HyamsSérie limitéeSynopsis : L'histoire s'intéressera aux origines du personnage et se déroulera à Los Angeles, en 1932. Dans sa quête de vérité concernant l'enlèvement d'un enfant, Perry Mason va faire face à une ville brisée et peut-être même trouver, à titre personnel, une voie vers la rédemption.Casting : Matthew RhysEquipe : Robert Downey Jr.DrameSynopsis : La série est décrite comme étant un regard subversif sur le zeitgeist (philosophie allemande qui désigne le climat intellectuel et culturel d'une époque).Casting : /Equipe : Terence NanceDramédie romantiqueSynopsis : Une femme avec une existence banale reçoit une invitation à remplir un pacte de jeunesse et à entreprendre une aventure avec son ancien crush.Casting : Merritt Wever, Domhnall GleesonEquipe : Phoebe Waller-Bridge, Vicky JonesDrameSynopsis : Marian Brook, une femme issue d’une famille conservatrice qui va s’infiltrer dans la riche famille voisine dirigée par George Russel, un impitoyable magnat des chemins de fer. Elle y fera la rencontre de Larry, son fils libertin, de sa nouvelle femme, l’ambitieuse Bertha, et fera l’expérience d’un tout nouveau monde.Casting : /Equipe : Julian FellowesScience-fictionSynopsis : The Nevers est une série de science-fiction qui met en scène un gang de femmes victoriennes qui se retrouvent avec des capacités inhabituelles, des ennemis implacables, et une mission qui pourrait changer le monde.Casting : /Equipe : Joss WhedonGenre : Mini sérieSynopsis : Basée sur le roman de Philip Roth. La série imagine une autre histoire américaine racontée à travers les yeux d'une famille juive ouvrière du New Jersey, qui observe l'évolution politique de Charles Lindbergh, héros aviateur et populiste xénophobe, qui devient président et tourne le pays vers le fascisme.Casting : /Equipe : David Simon, Ed BurnsGenre : FantastiqueSynopsis : Basée sur le livre de Audrey Niffenegger. Une histoire d'amour magique et compliquée entre Clare et Henry dont le mariage a un seul problème : le voyage dans le temps.Casting : /Equipe : Steven MoffatSérie limitéeSynopsis : Basée sur le bestseller de Jean Hanff Korelitz, You Should Have Known. Grace Sachs, une thérapeute qui vit sa vie rêvée ! Elle a du succès et est sur le point de publier son premier livre, elle a un mari aimant et un fils qui va intégrer une école privée de New York. Quelques semaines avant de publier son livre, sa vie est bouleversée : une mort violente, son mari disparaît et de terribles révélations s'enchaînent. Avant que tout cela ne devienne une catastrophe publique, Grace doit démanteler sa vie pour s'en recréer une avec son fils.Casting : Nicole KidmanEquipe : David E. KelleyDrameSynopsis : La vie professionnelle et personnelle des Lakers de Los Angeles des années 80, une des dynasties les plus vénérées et dominantes du sport - une équipe qui a défini son époque, sur et en dehors du terrain.Casting : /Equipe : /DrameSynopsis : L'histoire de Ben Clemens qui, après 32 ans en tant qu'agent de patrouille des frontières, est obligé de travailler pour les personnes avec lesquelles il a passé sa carrière à tenter de se tenir à l'écart des États-Unis. Maintenant exposé à la vie de l'autre côté du mur, Ben va commencer à remettre en question son point de vue noir et blanc sur le monde, son idéologie et sa loyauté.Casting : Michael ChiklisEquipe : Michael Chiklis, David Graziano, Michael Carnes et Josh GilbertDramédieSynopsis : Une Américaine d'une vingtaine d'années dont la vie est bouleversée quand une opportunité d'emploi inattendue la transfère à Paris.Casting : /Equipe : Taylor SheridanDrameSynopsis : Dans une petite ville du Michigan complètement dépendante des prisons et des prisonniers qu'elles contiennent.Casting : /Equipe : /DrameSynopsis : Adaptation du film culte anglais. La série raconte l'histoire de Gal Dove, Don Logan et Teddy Bass. Gal Dove est un brillant voleur qui s’est retrouvé plongé dans la folie séduisante du monde criminel londonien au cours des années 1990. La série explore les débuts de la relation compliquée de Gal avec Logan, un gangster vicieux avec lequel Gal forme un partenariat, les débuts de son association avec le cerveau du criminel, Bass, et comment Gal rencontre et tombe amoureux de DeeDee, une star de cinéma pour adulteCasting : /Equipe : Michael CaleoComédieSynopsis : Un père célibataire douloureusement maladroit qui est conseiller en orientation au lycée de son fils.Casting : David Fynn, Lindsey GortEquipe : /Mini sérieSynopsis : Adaptation du roman de James McBride. L'histoire de John Brown, le vrai abolitionniste du 19ème siècle. Au cours de la crise de Bleeding Kansas, un adolescent esclave nommé Onion devient membre de la famille hétéroclite de Brown et participe ensuite au célèbre raid de 1859 sur le dépôt de l'armée à Harpers Ferry. Bien que le raid de Brown n'ait pas initié la révolte d'esclaves qu'il avait l'intention de déclencher, il a déclenché la guerre civile.Casting : Ethan HawkeEquipe : /Drame sciende-fictionSynopsis : Adaptation du jeu vidéo Halo. Un conflit épique du 26ème siècle entre l'humanité et une menace étrangère connue sous le nom d'Alliance.Casting : /Equipe : Kyle Killen, Rupert Wyatt, Steve SpielbergFantastiqueSynopsis : Dans les années 1930, il s'agit du chapitre suivant dans la franchise Penny Dreadful. La série, décrite comme la "descente spirituelle" de la série originale de trois saisons, aura un casting entièrement nouveau. L'histoire commence à Los Angeles, en 1938, un endroit et une époque profondément marquée par le folklore et la tension sociale Mexicano-Américaine. Enracinée dans le conflit entre les personnages connectés à la deité Santa Muerte et d'autres alliés avec le Diable. Penny Dreadful: City of Angels explorera ce mélange excitant entre le surnaturel et la réalité inflammable de l'époque, créant de nouveaux mythes et dilemnes moraux dans un arrière plan réel.Casting : /Equipe : John Logan, Michael AguilarDrameSynopsis : Adaptation du livre de Michael Chabon. Une histoire épique d'amour, de guerre et de la naissance de l'obsession des super-héros de bandes dessinées aux États-Unis dans l'ère du big band à New York.Casting : /Equipe : Michael Chabon et Ayelet WaldmanThrillerSynopsis : Le fils d'un juge respecté est impliqué dans un délit de fuite. Peu de temps après, ils sont tous les deux attirés par un jeu de mensonges, de tromperie et de choix impossibles, alors qu'il est clair que la victime était le fils d'un célèbre chef du crime.Casting : /Equipe : Peter Moffat, Robert et Michelle KingDrameSynopsis : L'histoire fascinante du début de la vie de la reine la plus emblématique d'Angleterre, qui, bien avant son ascension sur le trône, était une adolescente orpheline qui s'est impliquée dans la politique politique et sexuelle de la cour d'Angleterre.Casting : /Equipe : Anya ReissDrameSynopsis : L'histoire de la marquise de Merteuil et du vicomte de Valmont, deux rivales et ex-amants qui utilisent la séduction pour manipuler les autres. La série de Starz servira toutefois de prequel, racontant l’origine de Merteuil et de Valmont lorsqu’ils se rencontreront en amoureux jeunes passionnés dans les quartiers pauvres du 18e siècle à Paris.La série présentée du point de vue de Merteuil et décrit comme une version « passionnante, sexy et provocante » de l’histoire, adaptée « pour un public du XXIe siècle ».Casting : /Equipe : Harriet WarnerDrameSynopsis : Au milieu du trafic de drogue à Cape Cod, un corps est découvert par une officier irrévérencieuse du National Marine Fisheries Service. Elle est déterminée à aider à résoudre le meurtre, même si les flics de l'État la veulent bien loin de l'affaire.Casting : Monica RaymundEquipe : Rebecca Cutter, Gary Lennon et Jerry BruckheimerDrameSynopsis : La série se déroule au plus profond du delta du Mississippi, où se trouve une oasis de sable et de paillettes dans une zone rugueuse de l'existence humaine où la beauté peut être difficile à trouver. L'histoire kaléidoscopique d'un petit club de strip-tease ainsi que des grands personnages qui franchissent ses portes : les espoirs, les rêves brisés, les ballers, les beaux, les damnés.Casting : Brandee Evans, Nicco Annan, Shannon Thornton et J. Alphonse NicholsonEquipe : Katori Hall, Peter CherninHorreurSynopsis : Suite des films. Une ville est plongée dans le chaos après qu'une poupée Chucky vintage se soit levée lors d'une vente de garage. Bientôt, une série de meurtres horribles menace d'exposer les sombres secrets de la ville, tandis que les ennemis et les alliés du passé de Chucky tentent d'exposer la vérité. De plus, une histoire d'origine non racontée expliquera comment un enfant ordinaire s'est transformé en monstre.Casting : /Equipe : Don Mancini, David Kirschner et Nick AntoscaScience-fictionSynopsis : Harry, un alien qui s'est écrasé sur terre et qui, après avoir pris l'identité d'un docteur d'une petite ville du Colorado, commence doucement à lutter avec le dilemme moral de sa mission secrète sur Terre. Harry sera obligé de se poser une question cruciale; est-ce que les humains méritent d'être sauvés ?Casting : Alan TudykEquipe : /SFSynopsis : Elida, une jeune fille reine devenue orpheline et qui fouille les coins perfides de la galaxie, a toujours une longueur d'avance sur le gouvernement de la République pour éteindre sa lignée.Casting : Adriyan RaeEquipe : /ComédieSynopsis : L'histoire d'un garçon persan pubère de 14 ans alors qu'il navigue dans sa première année de lycée avec pour mission de devenir populaire. Les amitiés et la santé mentale de Chad sont poussées à l'extrême alors qu'il utilise toutes les tactiques à sa disposition pour se lier d'amitié avec des camarades cools, tout en supportant la nouvelle vie amoureuse de sa mère et en se réconciliant avec son identité culturelle.Casting : Nasim PedradEquipe : Nasim PedradDramédieSynopsis : Une équipe d'élite des forces spéciales traque un réseau terroriste meurtrier, déterminé à faire exploser Las Vegas. Après leur folle fête de fin de mission remplie de débauche alimentée par l'alcool et la drogue, l'équipe découvre que la bombe qu'ils ont désactivée était un leurre. Avec le temps qui passe, l'équipe en état d'ébriété doit lutter contre ses déficiences, surmonter ses problèmes personnels, désactiver la bombe et sauver le monde.Casting : /Equipe : Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg et Josh HealdDrameSynopsis : Un trio de personnages, chacun avec un passé mystérieux et troublant, y compris une jeune femme qui a jadis regardé dans les yeux d'un tueur dangereux, un ancien prédateur en série désespérée de trouver la rédemption et une mère endeuillée obsédée par le fait de retrouver sa fille disparue. Alors que chacun d'entre eux est poussé à la limite, la vérité sur leurs passés et leurs motifs devient de plus en plus trouble, brouillant les frontières entre la victime et l'agresseur.Casting : /Equipe : /Science-fictionSynopsis : Deux androïdes chargés d'élever des enfants sur une mystérieuse planète vierge. Alors que la colonie humaine naissante menace d'être déchirée par des différences religieuses, les androïdes apprennent que contrôler les croyances humaines est une tâche périlleuse et difficile.Casting : /Equipe : Ridley Scott, Aaron GuzikowskiThriller science-fictionSynopsis : Basée sur le film de Bong Joon Ho. Snowpiercer se déroule sept ans après que le monde soit devenu un désert gelé. Le reste de l'humanité habite un gigantesque train perpétuellement en mouvement qui tourne autour du globe. La guerre de classe, l'injustice sociale et la politique de survie sont remises en question dans cette adaptation télévisuelle fascinante.Casting : /Equipe : /Série limitéeSynopsis : Suite de la série The Alienist. La série est basée sur la suite du roman de Caleb Carr, The Alienist.Casting : Daniel Brühl, Luke Evans et Dakota FanningEquipe : /DrameSynopsis : Adaptation du roman du même nom de Philipp Meyer. L'histoire se déroule dans une petite ville de Pennsylvanie et explore l'ascension et la chute d'une communauté remplie de criminels, vue par les yeux d'un sheriff qui a un passé violent.Casting : /Equipe : Brian McGreevy et Lee ShipmanDrameSynopsis : Basée sur le roman de Aldous Huxley. Une société utopique qui interdit la monogamie, la vie privée, l'argent, la famille et l'histoire en elle-même.Casting : /Equipe : /Crime anthologiqueSynopsis : Adaptation du roman de Ross Thomas. La première saison suivra Allegra Dill, une enquêteuse acharnée qui rentre chez elle, au Texas, après le meurtre de sa sœur. Ce qui commence par la recherche d’un meurtrier se transforme en une lutte acharnée pour mettre sa ville natale corrompue à genoux.Casting : Rosario Dawson, Jay R. Ferguson, Brian Geraghty et Edi GathegiEquipe : Andy Greenwald, Sam EsmailMini sérieSynopsis : Basée sur la saga épique. La vie du conquérant légendaire Hernan Cortes qui a mené une expédition rebelle au coeur de l'Empire Aztèque, connectant deux civilisations pour la première fois, et changeant le cours de l'histoire.Casting : Javier BardemEquipe : Steven Zaillian, Steven SpielbergSérie limitéeSynopsis : Basée sur le roman de Taylor Jenkins Reid. Un groupe de rock des années 70, alors qu'il commence à avoir du succès sur la scène musicale de Los Angeles et même au-delà, devenant ainsi le groupe le plus légendaire du monde.Casting : /Equipe : Reese Witherspoon, Scott Neustadter et Michael H. WeberComédieSynopsis : La vie de quatre femmes noires - des amies de l'université de NYU - alors qu'elles naviguent dans le sexe, les relations et la poursuite de leurs rêves.Casting : /Equipe : Tracy Oliver et Amy PoehlerDrameSynopsis : Un groupe diversifié de chasseurs nazis vivant en 1977 à New York. Les Hunters, comme ils sont connus, ont découvert que des centaines de hauts fonctionnaires nazis vivent parmi nous et conspirent pour créer un quatrième Reich aux États-Unis. L'équipe éclectique de Hunters se lancera dans une quête sanglante pour amener les nazis à justice et déjouer leurs nouveaux plans génocidaires.Casting : Al Pacino et Logan LermanEquipe : David Weil, Jordan PeeleComédie animéeSynopsis : Basée sur le comic book de Robert Kirkman, la série Invicible suit un adolescent qui développe des pouvoirs et commence à s'entraîner avec son père, lui-même super-héros.Casting : /Equipe : /DrameSynopsis : Basée sur le personnage de Lee Child. La saison 1 sera basée sur le premier roman de Jack Reacher, The Killing Floor de 1997.Casting : /Equipe : /DrameSynopsis : Inspiré du roman de Lauren Oliver sur une petite ville où, chaque année, les aînés diplômés participent à un concours qui, à leur avis, est leur seule chance de s’échapper.Casting : /Equipe : /Science-fictionSynopsis : La ville et les personnes qui vivent au-dessus de "The Loop", une machine qui permet d'explorer les mystères de l'univers.Casting : /Equipe : Nathaniel Halpern, Matt ReevesThrillerSynopsis : Basée sur le livre de Cristina Alger. The Banker’s Wife est un thriller international à fort enjeu se déroulant dans le monde de la finance mondiale, de Genève à Paris, Londres et New York, à propos de deux femmes en quête de réponses quand un mystérieux accident d’avion les incite à poursuivre la recherche de la vérité. Tandis qu’elles mettent en lumière des comptes offshore cachés censés rester dans l’obscurité, la paire s’enfonce dans la plus grande conspiration de blanchiment d’argent, de puissants hommes politiques.Casting : /Equipe : Meredith Stiehm et Lesli Linka GlatterDrameSynopsis : Basée sur le roman de Janice Y.K. Lee. Dans le contexte sensationnel de "The Vertical City" de Hong Kong, The Expatriates est une série dramatique qui explore les vies vibrantes d'une communauté expatriée soudée: où la richesse est célébrée, les amitiés sont intenses mais sciemment temporaires, et les vies personnelles, les morts et les mariages sont joués publiquement. Il y a Margaret, une architecte américaine de renommée mondiale qui se bat avec la suspicion inébranlable que quelque chose pourrait mal se passer avec son dernier projet - un gratte-ciel ambitieux qui orne déjà l'horizon de Hong Kong - jusqu'à ce qu'un événement inattendu l'anéantisse; Mercy, diplômée d'un collège coréen-américain avec un passé incertain à la recherche d'une nouvelle vie, qui se retrouve rapidement mêlée à un scandale impardonnable; Hilary, une expatriée britannique qui souhaite avoir un enfant en dépit de son mariage incertain; Tammy, un alpha-expat de haut vol qui est aveuglé quand la deuxième famille chinoise de son mari apparaît à sa porte; Barbara, dont le mode de vie décadent peut avoir des conséquences; Franny, une expatriée australienne fidèle à tous ceux avec qui elle déjeune, qui fait face à une crise existentielle; et Olivia, une mondaine chinoise locale qui subit une perte de statut humiliante. C'est un monde délicieux d'alliances inhabituelles, de vérités sincères et de superstitions mystifiantes; un lieu où les fortunes sont faites et perdues, les familles brisées et rassemblées, les identités faites puis refaites à la poursuite d'une vie extraordinaire.Casting : Nicole KidmanEquipe : Nicole Kidman, Alice BellFantastiqueSynopsis : Basée sur l'oeuvre littéraire de J.R.R. Tolkien. La série mettra en scène de nouvelles storylines précédent The Fellowship of the Ring (La communauté de l'anneau).Casting : /Equipe : /HorreurSynopsis : Série d'anthologie dont deux saisons ont été commandées. La première saison de la série, intitulée THEM: Covenant, se déroule en 1953 et se concentre sur Alfred et Lucky Emory, un couple qui décide de déménager de la Caroline du Nord à un quartier tout blanc de Los Angeles. La maison de la famille sur "une rue bordée d'arbres, apparemment idyllique devient un terrain où des forces malveillantes à la fois réelles et surnaturelles menacent de les narguer, de les ravager et de les détruire".Casting : /Equipe : Lena WaitheThriller Science-fictionSynopsis : Adaptation du livre de William Gibson. Une femme essayant de rassembler les morceaux de sa famille brisée dans un coin oublié de l'Amérique de demain.Casting : /Equipe : Jonathan Nolan et Lisa JoyThriller Science-fictionSynopsis : Le monde de The Power est notre monde, mais avec une petite différence. Soudain, et sans avertissement, toutes les adolescentes du monde développent le pouvoir d'électrocuter les gens à volonté. C'est héréditaire, il est intégré et il ne peut pas leur être enlevé. Prenant vie au frisson du pouvoir pur : la capacité de blesser ou même de tuer en libérant des secousses électriques du bout des doigts, ils apprennent rapidement qu'ils peuvent réveiller le pouvoir chez les femmes plus âgées. Bientôt, presque toutes les femmes du monde peuvent le faire. Et puis tout est différent.Casting : John Leguizamo, Toheeb Jimoh, Ria Zmitrowicz, Halle Bush, Heather Agyepong, Nico Hiraga et Daniela VegaEquipe : Nina Gold et Carmen CubaFantastiqueSynopsis : Dans un monde tentaculaire et épique où la magie existe, mais où seules les femmes peuvent l'utiliser. L’histoire suit Moiraine, une membre de l’organisation féminine sombre et influente appelée « Aes Sedai » alors qu’elle s’embarque dans une aventure dangereuse à travers le monde avec cinq jeunes hommes et femmes. Moiraine pense que l’un d’eux pourrait être la réincarnation d’un individu incroyablement puissant, qui, selon les prophéties, sauvera l’humanité ou le détruira.Casting : /Equipe : Rafe JudkinsDrameSynopsis : Au 19e siècle à San Francisco, les vies de familles dans le crime organisé qui débarque aux Etats-Unis, dans le Chinatown de San Francisco.Casting : /Equipe : Paul AttanasioScience-fiction/ComédieSynopsis : La série se déroule dans un monde "où les gens qui sont près de la mort peuvent être" téléchargés "dans une vie virtuelle de leur choix". En 2033, Nora est née à Brooklyn et travaille dans un service clientèle pour un environnement de réalité virtuelle de luxe. Quand la voiture automatique de Nathan, un beau garçon fêtard de L.A., s'écrase, sa petite amie le télécharge en permanence dans le monde de réalité virtuelle de Nora.Casting : Andy Allo et Robbie AmellEquipe : Greg DanielsFantastiqueSynopsis : Adaptation américaine de la série anglaise. Un groupe de personnes sans aucun lien entre elles qui se retrouve en possession d'un graphic novel culte très mystérieux. Des rumeurs courent selon laquelle elle aurait même prévue les désastres des derniers siècles. Très vite, le groupe va être poursuivi par une organisation, connue sous le nom de The Network.Casting :Equipe : Gillian FlynnFantastiqueSynopsis : La série réimagine la série d'anthologies de Steven Spielberg au milieu des années 1980. Elle promet de "transporter le public vers des mondes d'émerveillement à travers l'objectif des réalisateurs et écrivains les plus imaginatifs du moment".Casting : Edward Burns, Austin Stowell, Kerry BishéEquipe :DrameSynopsis : Une adaptation en anglais de la populaire série abrégée en français Calls, qui propulse l'innovation en matière de narration à un niveau supérieur, permettant au public de vivre des histoires courtes au moyen de sources audio réelles et de visuels minimaux.Casting : /Equipe : /AnimationSynopsis : La comédie musicale animée raconte comment une famille de gardiens qui vivent et travaillent à Central Park finissent par sauver le parc et le monde.Casting : Josh Gad, Leslie Odom Jr., Tituss Burgess, Kristen Bell, Stanley Tucci, Daveed Diggs et Kathryn HahnEquipe : Loren Bouchard et Nora SmithDrameSynopsis : Série limitée basée sur le best-seller de William Landay, publié en 2012. La série suit l'avocat Andy Barber après que son fils Jacob, âgé de 14 ans, soit accusé de meurtre. Les allégations ont un impact majeur sur la famille d’Andy, qui doit réévaluer ce qu’il pense savoir de son enfant.Casting : Chris Evans, Michelle Dockery, Jaeden Martell, Cherry Jones, Pablo Schreiber, Betty Gabriel, Sakina JaffreyEquipe : /DrameSynopsis : Basée sur l'histoire vraie de Hilde Lysiak. Une jeune fille quitte Brooklyn pour la petite ville au bord du lac que son père a laissé derrière lui. Là-bas, sa quête acharnée de la vérité l’amène à découvrir une affaire froide que tout le monde en ville, y compris son propre père, s’est efforcé d’enterrer.Casting : Brooklynn Prince, Jim Sturgess, Abby Miller, Louis Herthum...Equipe : /ThrillerSynopsis : Adaptation du roman éponyme de Stephen King, le thriller profondément personnel suit Lisey, deux ans après le décès de son mari. Suite à une série d'événements, Lisey a commencé à faire face à des réalités étonnantes concernant son mari qu'elle avait refoulées et oubliées.Casting : Julianne MooreEquipe : Stephen King, J.J. AbramsDramédieSynopsis : Une lettre d'amour à la musicalité diversifiée de New York et une exploration du voyage universel vers la recherche de la voix authentique au début de votre vingtaine.Casting : /Equipe : J.J. Abrams et Sara BareillesSynopsis : Basée sur le livre de 1981 de Paul Theroux. Un idéaliste déracine sa famille en Amérique latine.Casting : Justin TherouxEquipe : Neil Cross, Rupert WyattDrameSynopsis : D'après le mémoire d'Amy Silverstein sur une femme en attente d'une greffe du cœur de dernière minute et ses amies proches qui l'ont soutenue tout au long du chemin.Casting : Jennifer GarnerEquipe : Karen Croner, J.J. Abrams, Jennifer GarnerComédieSynopsis : La série prend place dans un studio de développement de jeux vidéo et explore les subtilités de la condition humaine par des moyens hilarants et novateurs.Casting : Rob McElhenney, Danny Pudi, David Hornsby, F. Murray Abraham, Imani Hakim...Equipe : /DrameSynopsis : Une adaptation du roman de Min Jin Lee sur les espoirs et les rêves de quatre générations d’une famille d’immigrants coréens. La série sera racontée en trois langues: coréen, japonais et anglais.Casting : /Equipe : Soo HughSynopsis : Basée sur le livre de Gregory David Roberts. L'histoire de Lin, un homme en fuite d'une prison australienne qui cherche à se perdre dans la ville grouillante de Bombay. Coupé de sa famille et de ses amis par la distance et le destin, il trouve une nouvelle vie dans les bidonvilles, les bars et le monde souterrain de l'Inde.Casting : Charlie HunnamEquipe : Eric Warren Singer, Justin KurzelDrameSynopsis :Inspiré par les expériences de basketball de la superstar de la NBA, Kevin Durant, ce drame explore le monde du basket-ball dans la capitale, ainsi que les joueurs, leurs familles et leurs entraîneurs qui marchent à mi-chemin entre rêves et ambition, opportunisme et corruption.Casting : /Equipe : Reggie Rock BythewoodDrameSynopsis : D'après le mémoire de Amaryllis Fox intitulé "Undercover: Coming of Age in the CIA", le drame est décrit comme un regard provocateur et contemporain sur le parcours d'une jeune femme dans la CIA, raconté à travers le prisme de ses relations les plus proches.Casting : Brie LarsonEquipe : Brie LarsonSynopsis : Pas encore de détailsCasting : /Equipe : Damien ChazelleDrameSynopsis : Inspiré par "You Think It, I’ll Say It", une nouvelle collection de nouvelles de Curtis Sittenfeld.Casting : /Equipe : Colleen McGuiness, Kristen WiigFantastiqueSynopsis : La série limitée présente le personnage des Avengers, Clint Barton, alias Hawkeye, passant le flambeau de qui sauvera le monde à Kate Bishop, la première femme à prendre le nom Hawkeye après Clint.Casting : Jeremy RennerEquipe : /ComédieSynopsis : Revival de la série. Une jeune femme de 30 ans, Lizzie, qui vit à New York.Casting : Hilary DuffEquipe : Terri MinskyFantastiqueSynopsis : Une série sur l’anti-héros.Casting : Tom HiddlestonEquipe : /DramédieSynopsis : Située dans le monde du film, cette série suit Victor, un nouvel étudiant de la Creekwood High School, dans son propre voyage de découverte de soi, faisant face à des défis chez lui, s'adaptant à une nouvelle ville et aux prises avec son orientation sexuelle. Quand cela semble trop difficile, il prend contact avec Simon pour l'aider à naviguer dans les hauts et les bas du lycée.Casting : Michael Cimino, Ana Ortiz, James Martinez, Isabella FerreiraEquipe : Elizabeth Berger et Isaac AptakerFantastiqueSynopsis : Une série qui suit les super-héros Falcon et Winter Soldier.Casting : Anthony Mackie, Sebastian Stan, Daniel BruhlEquipe :ThrillerSynopsis : Série prequel de Rogue One mettant l’accent sur Cassian Andor, espion rebelle de Diego, pendant les années de formation de la Rébellion.Casting : Diego Luna et Alan TudykEquipe : Stephen SchiffSFSynopsis : Pas de détails.Casting : Ewan McGregorEquipe : /FantastiqueSynopsis : Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch et Vision, sont « deux êtres super puissants menant une vie de banlieue idéale et qui commencent à penser que tout n’est pas comme ce qui paraît ».Casting : Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Teyonah Parris, Kat Dennings, Randall ParlEquipe : /AnimationSynopsis : Pas de détailsCasting : Hayley Atwell, Jeffrey WrightEquipe : /Synopsis : Stargirl suit la deuxième année du lycée Courtney Whitmore alors qu’elle inspire un groupe improbable de jeunes héros à enrayer les méchants du passé.Casting : Brec BassingerEquipe : Geoff JohnsDrameSynopsis : L’histoire épique d’Ifemelu, une femme sûre d'elle, élevée au Nigeria, qui à l'adolescence tombe amoureuse de son camarade de classe Obinze. Vivant dans un pays dirigé par des militaires, ils partent chacun pour l'Occident, Ifemelu se dirigeant vers l'Amérique, où, malgré sa réussite scolaire, elle est forcée de se débattre pour la première fois avec ce que signifie être noir. Obinze, calme et réfléchi, avait espéré la rejoindre, mais avec l'Amérique post-11 septembre fermée pour lui, il plonge plutôt dans une vie dangereuse sans papiers à Londres.Casting : Lupita Nyong’o, Zackary Momoh, Uzo Aduba et Corey HawkinsEquipe : Danai GuriraFantastiqueSynopsis : Circe est une version moderne du monde de la mythologie grecque racontée du point de vue féministe puissant de la déesse Circé, qui passe d'une nymphe maladroite à une sorcière redoutable, capable de défier les dieux, les titans et les monstres.Casting : /Equipe : Rick Jaffa et Amanda SilverComédieSynopsis : Trois colocataires de première année dans un collège du Vermont. Un faisceau de contradictions et d'hormones, ces étudiantes sexuellement actives sont à parts égales adorables et exaspérantes.Casting : /Equipe : Mindy KalingComédieSynopsis : Un groupe d'adolescents fréquentant un pensionnat pour enfants surdoués. Ces adolescents essaient juste de surmonter les pressions du lycée, mais aucun d'entre eux ne se rend compte qu'un jour ils deviendront des super-héros DC légendaires.Casting : /Equipe : Elizabeth Banks et Scott WeingerSFSynopsis : Spin-off de la franchise. Le spin-off agira comme une série complémentaire du nouveau film Dune et décrira les événements des romans de Frank Herbert à travers le regard d Bene Gesserit, un mystérieux ordre de femmes.Casting : /Equipe : Denis VillaneuveDramédieSynopsis : Une série sombre mais ludique qui suit un groupe d'élèves du secondaire dont l'exploration de la sexualité moderne teste des croyances profondément ancrées sur la vie, l'amour et la nature de la famille dans leur communauté conservatrice.Casting : /Equipe : Lena DunhamDrameSynopsis : Une nouvelle génération de magnifiques élèves privés de Manhattan aux yeux de tous les regards de Gossip Girl.Casting : /Equipe : Josh Schwartz, Stephanie Savage et Joshua SafranDrameSynopsis : Situé dans et autour du monde de Rydell High, la série réinvente le film à succès mondial avec des personnages familiers ainsi que de nouveaux personnages. Ce sont toujours les années 50, un monde qui vibre avec de grands nombres musicaux de la période, combinés à de nouvelles chansons originales. Ce sont les pressions des pairs du lycée, les horreurs de la puberté et les montagnes russes de la vie en Amérique centrale avec une sensibilité moderne qui lui donneront vie pour les amateurs de musique d'aujourd'hui.Casting : /Equipe : /AnimationSynopsis : Prequel animé des Gremlins. La série prend place dans les années 20 à Shanghai et révèle comment le jeune Sam Wing, 10 ans (qui sera Mr. Wing dans les films de 1984 et 1990) a rencontré le jeune Mogwai nommé Gizmo. Aux côtés d'une voleuse des rues adolescente nommée Elle, Sam et Gizmo entreprendront un voyage périlleux à travers la campagne chinoise, rencontrant, et parfois combattant, des monstres colorés et des esprits venus du folklore chinois. Dans leur quête pour ramener Gizmo à sa famille et découvrir un trésor légendaire, ils seront poursuivis par un industriel assoiffé de pouvoir et par son armée de gremlins diaboliques.Casting : /Equipe : /Comédie romantiqueSynopsis : Chaque saison, chaque épisode raconte l’histoire d’une relation amoureuse.Casting : Anna KendrickEquipe : Paul Feig, Jessie Henderson et Sam BoydComédieSynopsis : Made for Love, basé sur le roman tragicomique du même nom écrit par Nutting, est une histoire sombre, absurde et cyniquement poignante du divorce et de la vengeance. La série montre jusqu'où certains iront pour l'amour et comment d'autres peuvent le détruire. La série suit Hazel Green, une femme dans la trentaine, en fuite après 10 ans de mariage suffocant avec un milliardaire instable, dans le besoin, voire sociopathe. Bientôt, elle découvre que son mari a déjà implanté un dispositif de surveillance révolutionnaire - le Made for Love - dans son cerveau, lui permettant de la suivre, de la surveiller et de connaître ses pensées et ses sentiments alors qu'elle tente de rester en vie.Casting : /Equipe : Patrick Somerville, S.J. ClarksonComédieSynopsis : Les hauts et les bas de carrière d'un groupe de rap féminin en dehors de Miami alors qu'elles tentent de percer dans l'industrie de la musique.Casting : /Equipe : Issa RaeComédieSynopsis : Rose, une millenial de Londres, jongle entre deux emplois sans issue et navigue dans la pénible journée du lendemain lorsqu'elle découvre les complications d'un coup d'un soir accidentel avec une star de cinéma.Casting : Rose MatafeoEquipe : Rose MatafeoDrameSynopsis : Station Eleven est basé sur le best-seller international de St. John Mandel. Saga post-apocalyptique couvrant plusieurs timelines, Station Eleven raconte l’histoire de survivants d’une grippe dévastatrice alors qu’ils tentent de reconstruire et de réinventer le monde tout en conservant le meilleur de ce qui a été perdu.Casting : Gael García BernalEquipe : Patrick Somerville, Hiro MuraiDramédieSynopsis : Une adaptation du roman de 2018 de Chris Bohjalian qui mettra en scène une hôtesse de l'air qui se réveille d'un lendemain de soirée difficile dans une chambre d'hôtel à Dubai avec un corps mort à côté d'elle.Casting : Kaley CuocoEquipe : /DrameSynopsis : Adaptation du roman de James Fenimore Cooper. La romance improbable entre un jeune Mohican et la fille métisse d'un colonel britannique.Casting : /Equipe : Cary Joji Fukunaga, Nick Osborne et Nicole KassellDrameSynopsis : Un journaliste américain s’immisce dans l’équipe de police de Tokyo pour révéler la corruption.Casting : Ansel ElgortEquipe : /AnimationSynopsis : Patrick, un paysan au bon cœur qui décroche une position d'écuyer convoitée au château royal. Son emploi de rêve se transforme rapidement en cauchemar quand il découvre que son royaume bien-aimé est géré par un nid de frelons composé de monarques, d’escrocs et de charlatans. Pire encore, la valeur de Patrick a fait de lui le mouton noir de sa famille et maintenant ses frères et sœurs criminels sont revenus pour faire de sa vie un enfer. Guerre, meurtre, nudité totale - qui aurait pu savoir que des gens pouvaient mener une vie aussi excitante ?Casting : Nicholas Hoult, Luke Evans, Seth Green, Breckin Meyer, Tony Hale, Wendi McClendon-Covey, Adam Pally, Adam Ray...Equipe : John Harvatine IV et Tom RootDrameSynopsis : La série explore la guerre civile syrienne à travers les yeux d'Antoine, un jeune Français, à la recherche de sa soeur, présumée morte. Tout en dévoilant petit à petit le mystère, Antoine finit par joindre ses forces à une unité de combattants kurdes, de femmes féroces et du plus grand cauchemar d’ISIS, et les accompagne en territoire occupé par cet Etat. Le voyage d’Antoine croise des aventuriers et des anarchistes, des espions et des victimes innocentes et offre un regard unique sur les événements tragiques en Syrie et sur la manière dont ils affectent le monde entier.Casting : James PurefoyEquipe : /SFSynopsis : Robbie Reyes, un antihéros par excellence, est consumé par le feu de l'enfer et surnaturellement lié à un démon. Robbie vit à la frontière entre le Texas et le Mexique et, quand il libère le Rider, Robbie se venge des innocents qu'il rencontre, mais lutte pour contrôler le pouvoir qu'il détient.Casting : Gabriel LunaEquipe : Ingrid EscajedaDrameSynopsis : La vie du médecin légiste Dr. Daniel Harrow. Le mépris total de Harrow pour l’autorité et son empathie sans faille pour les morts l’aident à résoudre les cas les plus étranges. Il est déterminé à donner une voix aux victimes et respectera toutes les règles pour obtenir la vérité sur ce qui leur est arrivé. Mais lorsqu'un terrible secret de son passé menace sa famille, sa carrière et lui-même, Harrow a besoin de tout son esprit, de son génie et de son génie médico-légal non pour résoudre un crime, mais pour le maintenir enfoui.Casting : Ioan GruffuddEquipe : /FantastiqueSynopsis : L'histoire de Daimon et Ana Helstrom, le fils et la fille d'un "tueur en série mystérieux et puissant". La fratrie a une dynamique compliquée alors qu'ils traquent "la pire humanité terrorisante".Casting : /Equipe : Paul ZbyszewskiMini sérieSynopsis : Basée sur le bestseller de Celeste Ng, la série se déroule en 1990 dans le quartier aisé de Shaker Heights d’une ville de l’Ohio, et s’intéresse à la thématique de la maternité à travers différentes familles.Casting : Reese Witherspoon et Kerry WashingtonEquipe : Liz Tigelaar, Reese Witherspoon et Kerry WashingtonDrameSynopsis : Basée sur le livre de Liane Moriarty. La série se déroule dans une station de santé et de bien-être qui promet guérison et transformation, alors que neuf citadins stressés tentent de trouver la meilleure façon de vivre. La directrice de la station, Masha, veille à les surveiller pendant cette retraite de dix jours, une femme en mission pour revigorer leur corps et leur esprit fatigués. Cependant, ces neuf inconnus « parfaits » n'ont aucune idée de ce qui va les frapper.Casting : Nicole KidmanEquipe : Nicole KidmanMini sérieSynopsis : Une femme fatale implacable qui, après avoir été laissée pour morte, mène une campagne de vengeance contre un gang.Casting : Abigail Spencer, Rodrigo Santoro, Mena Massoud, Madison Davenport...Equipe : Josh CorbinComédie animéeSynopsis : Une famille d'extraterrestres s'installe dans une nouvelle maison en Amérique centrale. Chacun se demandant si c'est génial ou horrible.Casting : Justin Roiland, Sean Giambrone et Mary MackEquipe : Justin Roiland et Mike McMahanMini sérieSynopsis : Adaptation du roman de F. Scott Fitzgerald. L'histoire du jeune psychiatre prometteur Dick Diver quand il fait la connaissance de Nicole Warren, âgée de 16 ans, atteinte de schizophrénie, avant de l'épouser et de s'installer sur la Côte d'Azur, où ils entament une vie de fête glamour avec des amis. Cependant, la vie de Diver prend un tournant après avoir investi dans une clinique en Suisse, accusée d'avoir séduit la fille de l'un de ses patients, âgée de 15 ans, et d'avoir conduit sa femme à la jalousie (et à un accident de voiture).Casting : /Equipe : /Série limitéeSynopsis : La série explore la cause de la chute de la plus jeune milliardaire autoproclamée du monde, surnommée « le prochain Steve Jobs », en un clin d’œil.Casting : Kate McKinnonEquipe : Kate McKinnonComédieSynopsis : Un tour anti-historique à travers la Russie du 18ème siècle qui raconte l'ascension follement comique de Catherine la moins que rien à Catherine la Grande.Casting : Elle Fanning, Nicholas Hoult, Phoebe Fox, Adam Godley...Equipe : /DrameSynopsis : L'intrigue est centrée sur quatre orphelins doués qui sont recrutés pour une mission secrète par un mystérieux bienfaiteur et placés dans un pensionnat appelé l'Institut.Casting : /Equipe : /ComédieSynopsis : Woke est centré sur Keef, un dessinateur vivant à San Francisco sur le point de remporter un succès retentissant lorsqu'un incident inattendu impliquant des flics change tout, le mettant dans un état « réveillé ».Casting : Lamorne MorrisEquipe : Keith Knight et Marshall ToddHorreurSynopsis : Une anthologie d'horreur contemporaine dans laquelle, lors de rencontres avec des bêtes gothiques, y compris des anges déchus et des loups-garous, des personnes brisées sont poussées à commettre des actes désespérés pour tenter de réparer leurs vies, montrant finalement qu'il existe une mince ligne de démarcation entre l'homme et la bête.Casting : /Equipe : Mary Laws, Babak Anvari et Lucan TohAnimationSynopsis : Elvis échange sa combinaison blanche contre un jet pack lorsqu'il est secrètement intronisé dans un programme d'espionnage du gouvernement secret pour lutter contre les forces obscures qui menacent le pays qu'il aime - tout en conservant son poste de roi du rock'n'roll.Casting : /Equipe : Priscilla Presley et John EddieComédieSynopsis : L'histoire d'un jeune garçon de 12 ans qui découvre qu'il est revenu en tant que Jésus Christ.Casting : /Equipe : /HorreurSynopsis : L'histoire de Lisa Nova, une aspirante réalisatrice dans le monde baigné de soleil en 1990 à Los Angeles qui se lance dans un voyage bouleversant - des rues de Beverly Hills aux forêts du Brésil - de vengeance surnaturelle.Casting : Rosa SalazarEquipe : /ComédieSynopsis : Brews Brothers suit deux frères, Wilhelm et Adam Rodman, qui se retrouvent à la tête d’une brasserie. Chacun est un génie de la bière - un braumeister - mais ils ne pourraient pas être plus différents dans leurs techniques de fabrication de la bière et leurs personnalités.Casting : Alan Aisenberg, Mike CastleEquipe : Greg Schaffer et Jeff SchafferDrameSynopsis : Basée sur le roman de Kristin Hannah. Kate et Tully se rencontrent en tant que jeunes filles et deviennent de meilleures amies inséparables au cours de trente années de hauts et de bas, de succès et d’échecs, de dépression et de déceptions. Quand une trahison impensable les sépare, les deux femmes se séparent et on ne sait pas si elles pourront un jour se réconcilier.Casting : /Equipe : Maggie FriedmanDrameSynopsis : Ginny Miller, âgée de quinze ans, inquiète et maladroite et se sent souvent plus mature que sa mère âgée de trente ans, l’irrésistible et dynamique Georgia Miller. Après des années de fuite, Georgia souhaite désespérément s’enraciner dans la pittoresque Nouvelle-Angleterre et donner à sa famille quelque chose qu’elle n’a jamais eu… une vie normale. Pour Ginny, cela signifie naviguer dans une école prestigieuse, une popularité croissante et des intérêts amoureux complexes. Mais tout n’est pas que covoiturage et Kombucha, le passé de Georgia la menaçant ainsi que le nouveau mode de vie de sa famille.Casting : Antonia Gentry et Brianne HoweyEquipe : Debra J. Fisher et Sarah LampertAnimationSynopsis : Situé dans un monde indo-futuriste, avec un scénario et des personnages inspirés de la mythologie indienne du Ramayana.Casting : /Equipe : Warren Ellis, Adi Shankar et Kevin KoldeThrillerSynopsis : Un homme marié dont la vie est bouleversée lorsque sa femme est tuée dans un mystérieux accident de fuite.Casting : /Equipe : Lior Raz, Avi Issacharoff, Dawn Prestwich et Nicole YorkinDrameSynopsis : La série est décrite comme une lettre d'amour à Hollywood.Casting : /Equipe : Ryan MurphyAnimationSynopsis : Un entraîneur de basket-ball du lycée à la tête haute et à la bouche impassible qui pense que tourner autour de son équipe divine le mènera dans les « grandes ligues ».Casting : Jake JohnsonEquipe : Ben Hoffman, Phil Lord et Chris MillerAnimationSynopsis : Spin-off de Big Mouth.Casting : /Equipe : Nick Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin, Jennifer Flackett et Kelly GaluskaDrameSynopsis : Une adolescente navigue dans les épreuves et les tribulations du lycée, tout en faisant face aux complexités de sa famille, à sa sexualité naissante et... à de mystérieux super pouvoirs qui commencent tout juste à s'éveiller du plus profond d'elle-même.Casting : /Equipe : Jonathan Entwistle, Christy HallAnimationSynopsis : La série prend place dans le gouvernement fantôme, où chaque théorie du complot - des Illuminati aux Reptoïdes - est vraie, et une femme se bat pour garder le chaos sous le voile.Casting : /Equipe : Shion TakeuchiDrameSynopsis : Into the Night raconte l'histoire de la préservation de l'humanité face à un désastre cosmique, au moment où un vol quitte Bruxelles. La série mettra en vedette une distribution internationale de Belgique, de France, d'Allemagne, d'Italie, de Pologne, de Russie et de Turquie.La série commence par un événement solaire soudain, alors que le soleil commence inexplicablement à tout tuer sur son passage. La série est centrée sur les passagers et l’équipage chanceux d’un vol de nuit en partance de Bruxelles, alors qu’ils tentent de voler vers l’Ouest, dans la sécurité de la nuit noire. Le manifeste de l’appareil est multinational et multilingue, avec des passagers riches et pauvres, jeunes et vieux, civils et militaires. Les voyageurs apparemment ordinaires ne partagent qu'une chose: le désir de survivre au soleil - et les uns aux autres - par tous les moyens nécessaires.Casting : /Equipe : Jason GeorgeFantastiqueSynopsis : La série suit la première génération de super-héros.Casting : /Equipe : Steven S. DeKnightFantastiqueSynopsis : Adaptation du comic. Trois frères et soeurs qui, après le meurtre horrible de leur père, déménagent dans leur maison ancestrale dans le Massachusetts seulement pour découvrir que la maison a des clés magiques qui leur donnent une vaste gamme de pouvoirs et de capacités. Mais il ne savent pas qu'un démon veut aussi les clés, et qu'il ne reculera devant rien pour les atteindre.Casting : Jackson Robert ScottEquipe : Carlton Cuse, Aron Eli Coleite et Meredith AverillSérie limitéeSynopsis : Basée sur le roman On Her Own Ground de A’Lelia Bundles. L'histoire de la légendaire entrepreneure et philanthrope afro-américaine.La série racontera comment Madame C.J. Walker est devenue la pionnière des soins du cheveu noir et comment elle a surmonté l'Amérique hostile du tournant du siècle, les rivalités épiques, les mariages tumultueux et une famille minuscule pour devenir la première femme noire autodidacte et millionnaire.Casting : Octavia SpencerEquipe : Octavia Spencer, LeBron James, Janine Sherman Barrois et Elle JohnsonDramédieSynopsis : Une mère célibataire qui se tourne vers le ménage pour - à peine - joindre les deux bouts alors qu'elle lutte contre la pauvreté, le sans-abrisme et la bureaucratie.Casting : /Equipe : John Wells et Margot RobbieHorreurSynopsis : La série a lieu dans une communauté insulaire isolée qui commence à assister à des phénomènes étonnants (et vraiment dérangeants) après l’arrivée d’un jeune homme séduisant.Casting : /Equipe : Mike Flanagan et Trevor MacyThrillerSynopsis : Adaptation du roman sur une mère et sa fille de Karin Slaughter. Quand un samedi après-midi au centre commercial avec sa mère explose dans la violence, la conception de sa mère par une jeune femme à la dérive est changée pour toujours. Alors que les figures du passé de sa mère commencent à refaire surface, elle est forcée de fuir et, au cours de son périple, elle commence à rassembler la vérité sur l’identité antérieure de sa mère et à révéler les secrets de son enfance.Casting : /Equipe : Lesli Linka Glatter, Charlotte Stoudt et Bruna PapandreaAnimationSynopsis : L'histoire d'un bel agent secret et de son équipe de superspies LGBTQ. Constamment sous-estimés par leurs collègues, les membres de Q-Force doivent faire leurs preuves à mesure qu'ils se lancent dans des aventures professionnelles (et personnelles) extraordinaires.Casting : /Equipe : Mike Schur, Sean Hayes, Gabe LiedmanDramédieSynopsis : Sex / Life raconte l'histoire d'un triangle amoureux entre une femme, son mari et son passé, qui jette un nouveau regard délicieusement humide sur l'identité et le désir féminins.Casting : /Equipe : Stacy RukeyserDrameSynopsis : Basée sur les romans de Leigh Bardugo, Shadow and Bone et Six of Crows. les histoires et les personnages de Shadow and Bone et de Six of Crows, deux séries qui se chevauchent et se déroulent dans le Grishaverse de Bardugo. Dans un monde divisé en deux par une immense barrière de ténèbres perpétuelles, où des créatures artificielles se régalent de chair humaine, une jeune soldat découvre un pouvoir qui pourrait enfin unir son pays. Mais alors qu'elle lutte pour affiner son pouvoir, des forces dangereuses complotent contre elle. Les voyous, les voleurs, les assassins et les saints sont en guerre et il faudra plus que de la magie pour survivre.Casting : /Equipe : Eric HeissererComédieSynopsis : Les hommes et les femmes responsables de la création de la Force spatiale en tant que sixième branche de l’armée.Casting : Steve Carell, John Malkovich, Ben Schwartz, Diana SilversEquipe : /DrameSynopsis : Basée sur le roman de Sherryl Woods. Trois femmes de la Caroline du Sud, meilleures amies depuis le lycée, se bousculant dans les complexités de la romance, de la carrière et de la famille.Casting : /Equipe : Sheryl J. Anderson, Sherryl WoodsDramédieSynopsis : Basée sur les livres de Ann M. Martin. Décrite comme une « adaptation contemporaine et conviviale pour la famille », la série suit les aventures de cinq meilleures amies - Kristy Thomas, Mary Anne Spier, Claudia Kishi, Stacey McGill et Dawn Schafer - à Stoneybrook, dans le Connecticut.Casting : /Equipe : Rachel ShukertDrame musicalSynopsis : La série se déroule dans le Paris moderne et suit "un club, son propriétaire, son groupe musical et la ville chaotique autour de tout ce monde".Casting : /Equipe : Damien Chazelle, Jack Thorne, Glen BallardComédieSynopsis : Ashley Garcia, seule ingénieure en robotique et scientifique spécialisée dans la fusée du monde âgée de 15 ans et demi, qui a la chance de travailler pour la NASA. Elle se déplace à travers le pays pour vivre avec son oncle Victor, un joueur de football professionnel devenu entraîneur de lycée et qui n’a jamais assumé une responsabilité.Casting : Paulina Chavez, Jencarlos CanelaEquipe : Mario Lopez et Seth Kurland.DrameSynopsis : Adaptation du chapitre The Girls on the Bus du livre de Amy Chozick, Chasing Hillary: Ten Years, Two Presidential Campaigns and One Intact Glass Ceiling. La série raconte la chronique de quatre femmes journalistes qui suivent chaque défilé de candidates aux présidentielles imparfaites, à la recherche d'amitié, d'amour et d'un scandale qui pourrait faire échouer non seulement la présidence, mais toute notre démocratie.Casting : /Equipe : Julie Plec, Greg BerlantiComédieSynopsis : L'histoire d'un garçon de 11 ans souffrant de trouble d'anxiété sociale et son chien Dude.Casting : Tom Everett Scott et Larisa OleynikEquipe : /AnimationSynopsis : Une maison et les histoires surréalistes de trois générations de familles qui en ont fait leur maison.Casting : /Equipe : Emma de Swaef et Marc James RoelsDrame d'animationSynopsis : La fascinante histoire vraie de la victoire la plus sanglante et la plus dramatique qui ait mené à la victoire de la Seconde Guerre mondiale : l’odyssée sur le champ de bataille de l’officier américain non-armé Felix Sparks et de son unité d’infanterie qui se sont battus pendant plus de 500 jours pour libérer l’Europe.Casting : /Equipe : Jeb StuartAnimationSynopsis : Clancy, un astronaute avec un simulateur multivers défectueux qui quitte le confort de sa maison pour interviewer des êtres vivant dans des mondes mourants.Casting : /Equipe : Pendleton Ward et Duncan TrussellDrameSynopsis : Basée sur le roman de John Marrs. The One se situe cinq minutes dans l’avenir, dans un monde où un test ADN permet de trouver le partenaire idéal, la personne pour laquelle vous êtes génétiquement prédisposé à aimer passionnément.Casting : /Equipe : Howard OvermanSérie limitéeSynopsis : Basée sur le roman de Walter Tevis. The Queen’s Gambit raconte la vie d’un prodige des échecs orphelins. L'histoire se déroule pendant la guerre froide et suit Beth Harmon, de 8 à 22 ans, luttant contre la dépendance pour devenir la plus grande joueuse d'échecs au monde.Casting : Anya Taylor-JoyEquipe : Scott FrankFantastiqueSynopsis : Adaptation du comics. Un mélange riche de mythes modernes et de fantasy obscur dans lesquels fiction, drame historique et légendes se mêlent de manière transparente. The Sandman suit les habitants et les lieux touchés par Morphée, le roi des rêves, en réparant les erreurs cosmiques et humaines commises pendant sa vaste existence.Casting : /Equipe : Neil Gaiman, David S. Goyer et Allan HeinbergComédieSynopsis : The Upshaws est centré sur une famille afro-américaine de classe ouvrière en Indiana, qui s'efforce de la faire fonctionner sans problème.Casting : Wanda Sykes et Mike EppsEquipe : Wanda Sykes et Regina HicksDrameSynopsis : D'après le livre de Sona Charaipotra et Dhonielle Clayton sur une académie de ballet d'élite.Casting : /Equipe : Lauren HollyDrameSynopsis : Sequel de la série Vikings. Reprenant 100 ans après les événements de la série originale, Vikings: Valhalla met en scène les aventures des Vikings les plus célèbres qui aient jamais vécu - Leif Erikson , Freydis, Harald Harada et le roi normand Guillaume le Conquérant (qui était un descendant viking).Casting : /Equipe : Michael HirstFantastiqueSynopsis : Inspirée des mangas du même nom. Une jeune femme de 19 ans se réveille dans une morgue avec un nouveau regard sur la vie, ainsi qu’un artefact divin intégré dans son dos. Elle se rendra rapidement compte qu’elle fait partie d’un ordre ancien chargé de combattre les démons sur Terre, et que de puissantes forces veulent la trouver et la contrôler.Casting : /Equipe : Simon BarryDrameSynopsis : Quand le corps d'un légendaire DJ de Manchester est découvert vingt ans après sa mystérieuse disparition à Ibiza, sa soeur revient sur la belle île espagnole pour découvrir ce qui s'est passé. Son enquête l'amènera à travers un monde palpitant de musique, de super yachts, de mensonges et de dissimulations, la forçant à affronter les côtés sombres de son propre personnage dans un endroit où les gens vivent la vie à fond.Casting : /Equipe : Alex PinaDrameSynopsis : Basée sur le roman Kurt Wallander.Casting : /Equipe : /ComédieSynopsis : La vie compliquée d’une adolescente amérindienne de la première génération des temps modernes, inspirée par la propre enfance de Kaling.Casting : /Equipe : Mindy Kaling, Lang FisherFantastiqueSynopsis : Les super-héros les plus puissants du monde tentent d’empêcher la menace la plus dévastatrice au monde: des armes aliens tombant entre de mauvaises mains et anéantissant la vie telle que nous la connaissons. Au moins c'est ce qu'on leur a dit. Les patients d’un service psychiatrique sont convaincus par un leader charismatique que leurs défauts sont en fait des « talents » extraordinaires. Il est clairement fou. Mais le fait que ce soit fou ne veut pas dire que ce n’est pas vrai.Casting : /Equipe : Doug LimanSFSynopsis : Une lycéenne qse rend compte qu'il y a quelque chose d'étrange en elle. Et ce quelque chose est… elle n’est pas humaine… pas l’un d’entre nous.Casting : /Equipe : Jeffrey LieberComédieSynopsis : Une version satirique de l’histoire inédite des auteurs-compositeurs derrière les plus grands succès mondiaux. La série suit l'ascension d'un duo de compositeurs de chansons ragtag - Sara et Pierce - qui affrontent les défis étranges et hilarants de la création d'une chanson vraiment géniale, semaine après semaine.Casting : Darren CrissEquipe : Darren CrissComédieSynopsis : L'histoire d'un gars qui est sur le point de se suicider quand il découvre de sa mère harcelante que son frère vient de se suicider - oh et que son père s'est suicidé dans le passé aussi. Il ne peut pas se tuer parce qu’il ne peut pas faire ça à sa mère, il doit donc apprendre à vivre aujourd’hui.Casting : /Equipe : Peter Farrelly, Steve Leff et Pete JonesThrillerSynopsis : Une jeune conductrice sans prétention est jetée dans son pire cauchemar lorsqu'un mystérieux passager d'Hollywood Hills pénètre dans sa voiture. Son effroyable aventure avec l’étranger se déroule sur 12 heures alors qu’elle navigue dans les bas-fonds sordides de Los Angeles dans un jeu effrayant de chat et de souris.Casting : /Equipe : Veena SudDrameSynopsis : Adaptation du film.Casting : /Equipe : Tripper Clancy et Anne Fletcher