Insecure : date et teaser pour la saison 4

le 18/01/2020 à 10h14 par Amelie Brillet

2020 - HBO

HBO a enfin annoncé la date de diffusion de la saison 4 de Insecure, et nous a même proposé un premier teaser !

Insecure reviendra le dimanche 12 avril prochain pour sa saison 4.







La dramédie avait été renouvelée en septembre 2018, mais jusqu'ici on ne savait pas quand elle reviendrait. Issa Rae, la star et créatrice, avait juste signalé, l'été suivant, qu'elle était en train d'écrire la nouvelle saison, qui comptera 10 épisodes au lieu des 8 habituels.



La saison 3 d'Insecure s'était terminée avec Issa fêtant ses 30 ans, reconnectant avec son ex Lawrence (qui avait commencé une nouvelle relation), et que Nathan ne l'avait pas ghostée comme on le pensait. Du moins, il n'avait pas fait exprès.