Revue de presse : Everything's Gonna Be Okay

16/01/2020

Aujourd'hui, Freeform lance sa nouvelle série, Everything's Gonna Be Okay.

Everything's Gonna Be Okay suit Nicholas, un homme typique de 25 ans qui vit toujours à la maison avec son père célibataire et ses deux demi-soeurs adolescentes. Il n’est pas particulièrement utile pour élever ses sœurs, dont l’une est autiste. Cependant, lorsque leur père tombe malade en phase terminale, les filles doivent faire face non seulement à une perte dévastatrice, mais aussi à la prise de conscience que Nicholas est celui qui devra tout faire.



Au casting, nous retrouvons Josh Thomas, Kayla Cromer ou encore Maeve Press.



Côté critiques, les avis sont très encourageants :



Brouillon et charmante. Difficile de ne pas vouloir grandir aux côté de ces trois âmes imprévisibles.

-- The A.V. Club/Shannon Miller



Le résultat n'est pas déprimant, c'est une dramédie charmante, avec une voix bizarre et un sous ton doux-amer.

-- The New York Times/James Poniewozik



C'est un concept aussi vieux que le temps raconté avec spécificité, intelligence et sincérité par Josh Thomas.

-- Rolling Stone/Alan Sepinwall



Si la mise en place parait artificielle (le fait que la famille soit riche est un détail qui permet de passer outre pas mal de difficultés), la série évolue vite en une chronique au grand cœur, douce-amère, parfois perverse de trois frères et sœurs uniques s'apprenant les uns les autres à vivre.

-- Time/Judy Berman



Regardez le trailer de la série Everything's Gonna Be Okay :





