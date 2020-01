Facebook Watch annule Sorry for Your Loss et Limetown

News Séries

2019 - Facebook Watch

Facebook Watch donne de moins en moins de contenu à ses téléspectateurs, alors que la plateforme de streaming s'éloigne des contenus originaux.

Sorry for Your Loss, menée par Elizabeth Olsen, ne reviendra pas pour une saison 3. Limetown, menée quant à elle par Jessica Biel, a été annulée après seulement une saison.



Sorry for Your Loss mettait en scène Olsen dans le rôle de Leigh, une jeune femme dont la vie et les relations sont bouleversées par la mort inattendue de son mari. La seconde saison s'est terminée le 19 novembre, et la série est à priori proposée à d'autres médias.









Limetown , basée sur le odcast de fiction du même nom, mettait en scène Biel dans le rôle d'une journaliste radio qui essai de comprendre ce qui est arrivé dans la ville éponyme de la série, où 300 personnes ont soudainement disparu d'une communauté de recherche neuroscientifique. Elle a conclu sa saison de 10 épisodes le 13 novembre dernier.

