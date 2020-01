Better Call Saul renouvelée pour une - dernière - saison 6

News Séries

Le chemin de Jimmy McGill jusqu'au côté sombre a une fin en vue : AMC a renouvelé son drame Better Call Saul pour une sixième et dernière saison.

La dernière saison comportera 13 épisodes, soit 3 de plus que les 10 habituels, et devrait être diffusée en 2021.







Peter Gould, le showrunner et producteur de la série, a déclaré que depuis le début, son rêve était de raconter toute l'histoire de ce personnage compliqué et compromis. Le mois prochain, ils commencent à travailler sur la sixième saison, pour terminer l'accomplissement de ce rêve.Better Call Saul est le prequel de Breaking Bad, mené par Bob Odenkirk dans le rôle Jimmy McGill, raconte les années de l'avocat avant qu'il ne devienne l'avocat de Walter White. Le casting compte d'autres anciens de Breaking Bad Jonathan Banks dans le rôle de Mike Ehrmantraut, et Giancarlo Esposito, dans celui de Gus Fring. On y retrouve aussi Rhea Seehorn Michael Mando et Patrick Fabian , puis sera suivi d'un second épisode le lundi 24 février.Dans la saison , la décision de Jimmy pratiquer la loi sous le nom de Saul Goodman crée une vague de changement inattendue pour ses proches. Dean Norris y reprendra son rôle de Hank Schrader dans deux épisodes.

