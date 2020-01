Une date pour The Walking Dead: World Beyond

News Séries

Seriesaddict.fr le 18/01/2020 à 18h05 par Charlotte Papet | Agenda | 0

The Walking Dead: World Beyond - AMC

AMC vient de programmer le lancement de sa nouvelle série The Walking Dead: World Beyond.

C'est le dimanche 12 avril que la nouvelle série post-apocalytique de AMC débarquera sur nos écrans, juste après la fin de la saison 10 de The Walking Dead.



Ce spin-off de The Walking Dead suit la première génération qui a grandi dans le monde post-apocalyptique rempli de zombies.



AMC a dévoilé plusieurs photos qui donnent bien envie :















































Avez-vous hâte de découvrir la série The Walking Dead: World Beyond ? Qu'en attendez-vous ?

Source : TV Line