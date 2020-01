Revue de presse : Little America

News Séries

2020 - Apple TV +

Aujourd'hui, Apple TV + lance sa nouvelle série, Little America.

Inspirée de vrais événements mis en lumière par Epic Magazine, Little America ira au delà des gros titres pour s'intéresser aux histoires drôles, romantiques, touchantes et surprenantes d'immigrants en Amérique, alors qu'elles sont plus actuelles que jamais.



Il s'agit d'une série d'anthologie dans laquelle nous retrouverons notamment Shaun Toub, Jamie Gore ou encore Gary Perez.



Côté critiques, les avis sont très encourageants :



Le résultat est une série d'histoires sincères, qui peuvent remonter le moral comme elles peuvent faire pleurer. Et, même si il est encore tôt, le générique est parmi les plus drôles et inspirés de l'année.

-- The A.V. Club/Saloni Gajjar



On tient LA raison de s'abonner à Apple TV+. Chaque épisode revient sur une histoire vraie de façon inspirante, pleine d'humanité, d'espoir et de joie.

-- TV Guide/Tim Surette



Des portraits intelligents et généreux de personnes auxquelles le monde occidental n'accorde d'habitude que peu d'intérêt. C'est une super série, de loin la meilleure d'Apple TV jusqu'ici.

-- Rolling Stone/Alan Sepinwall



D'un côté, la série semble parfois décousue allant d'un conte à l'autre, ce qui a du sens puisque le relai créatif est passé d'un épisode à l'autre. D'un autre, laisser un autre auteur ou réalisateur donner sa version signifie que si un épisode trébuche, le suivant relève le niveau. Little America est une série réfléchie, faite avec un soin évident et une attention de rendre justice aux héritages vus à l'écran.

-- Time/Judy Berman



