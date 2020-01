Hulu renouvelle Dollface et Wu-Tang: An American Saga

News Séries

Seriesaddict.fr le 22/01/2020 à 08h41 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Dollface - 2019 - Hulu

Hulu a renouvelé deux de ses séries : Dollface et Wu-Tang: An American Saga.

Excellente nouvelle pour les fans des séries Hulu, la chaîne de streaming vient d'en renouveler deux !



Dollface, tout d'abord, bénéficiera d'une saison 2. Créée par Jordan Weiss, la série suit les aventures d'une jeune femme qui - après avoir été larguée par son petit ami de longue date - doit faire face à sa propre imagination afin de rentrer littéralement et métaphoriquement dans le monde des femmes et raviver les amitiés féminines qu'elle a laissées derrière elle.

La première saison de Dollface a été lancée en novembre dernier.







C'est également une saison 2 que Hulu a commandé pour Wu-Tang: An American Saga. La série est basée sur Wu-Tang Clan, l’un des groupes les plus influents de l’histoire du hip-hop, et explorera et élargira le monde du groupe. Situé au début des années 90 à New York, au plus fort de l'épidémie de crack, la série retrace la formation du clan, une vision de Bobby Diggs, alias The RZA, qui s'efforce d'unir une douzaine de jeunes hommes noirs partagés entre musique et crime.







Que pensez-vous de ces deux renouvellements ? Avez-vous suivi ces deux séries ?

Source : TV Line