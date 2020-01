Hulu programme la saison 2 de Ramy, The Great et Solar Opposites

News Séries

Ramy - 2020 - Hulu

Hulu a programmé plusieurs de ses séries dont Ramy, The Great et Solar Opposites.

La deuxième saison de l'excellente série Ramy débutera le vendredi 29 mai. Ce jour-là, les 10 épisodes seront proposés d'un coup sur Hulu.



La série Ramy suit Ramy, fils d'immigrés Egyptiens, qui est au beau milieu d'un voyage spirituel compliqué dans son quartier du New Jersey, déchiré entre sa communauté musulmane qui pense que la vie est un test constant, ses amis millenials qui pensent que la vie est pleine de possibilités infinie, et Dieu qui regarde sans cesse.



Acclamée par les critiques, Ramy accueillera, pour sa deuxième saison, Mahershala Ali dans son casting.



En plus de Ramy, la chaîne Hulu a programmé sa nouvelle série, The Great. The Great est un voyage drôle et anti-historique à travers la Russie du XVIIIe siècle après la montée follement comique de Catherine the Nothing à Catherine the Great. La série sera proposée le 15 mai !







Enfin, Solar Opposites, qui suit une famille d'extraterrestres s'installant dans une nouvelle maison en Amérique centrale, chacun se demandant si c'est génial ou horrible, débutera le 8 mai !



