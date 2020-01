SAG Awards 2020 : les résultats

News Séries

Seriesaddict.fr le 21/01/2020 à 10h31 par Charlotte Papet | Events | 0

The Crown - 2019 - Netflix

Les résultats des Screen Actors Guild Awards 2020 ont été annoncés !

Découvrez dès à présent les résultats des Screen Actors Guild Awards 2020 ! (en rose)



Meilleure distribution pour une série télévisée dramatique

Big Little Lies

The Crown

Game of Thrones

The Handmaid’s Tale

Stranger Things



Meilleure actrice dans une série télévisée dramatique

Jennifer Aniston, The Morning Show

Helena Bonham Carter, The Crown

Olivia Colman, The Crown

Jodie Comer, Killing Eve

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale



Meilleur acteur dans une série télévisée dramatique

Sterling K. Brown, This Is Us

Steve Carell, The Morning Show

Billy Crudup, The Morning Show

Peter Dinklage, Game of Thrones

David Harbour, Stranger Things



Meilleure distribution pour une série télévisée comique

Barry

Fleabag

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

Schitt’s Creek



Meilleure actrice dans une série télévisée comique

Christina Applegate, Dead to Me

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Catherine O’Hara, Schitt’s Creek

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag



Meilleur acteur dans une série télévisée comique

Alan Arkin, The Kominsky Method

Michael Douglas, The Kominsky Method

Bill Hader, Barry

Andrew Scott, Fleabag

Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel



Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm

Patricia Arquette, The Act

Toni Collette, Unbelievable

Joey King, The Act

Emily Watson, Chernobyl

Michelle Williams, Fosse/Verdon



Meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm

Mahershala Ali, True Detective

Russell Crowe, The Loudest Voice

Jared Harris, Chernobyl

Jharrel Jerome, When They See Us

Sam Rockwell, Fosse/Verdon



Meilleure équipe de cascadeurs

Game of Thrones

GLOW

Stranger Things

The Walking Dead

Watchmen (2019)



Que pensez-vous des résultats ?

Source : TV Line