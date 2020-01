Altered Carbon : une date pour la saison 2

News Séries

Altered Carbon - Netflix

Netflix vient de programmer la saison 2 de Altered Carbon.

La série de science-fiction ambitieuse de la chaîne de streaming Netflix vient de se trouver une date pour sa deuxième saison !



C'est le 27 février que Netflix proposera les 8 épisodes qui composent cette nouvelle saison attendue de Altered Carbon.



Au casting de cette deuxième saison, nous retrouverons Anthony Mackie, Renée Elise Goldsberry, Lela Loren, Simone Missick, Lela Loren, Chris Conner, Dina Shihabi et Torben Liebrecht. Will Yun Lee et James Saito seront guests !



Avez-vous hâte de retrouver la série ? Qu'attendez-vous de cette saison 2 ?

