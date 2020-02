Star Wars: The Clone Wars : date et trailer pour sa première et dernière saison sur Disney+

News Séries

C'est le début de la fin pour le revival de Clone Wars : Disney + a confirmé la date de diffusion de la saison 7, tout en précisant que ce serait la dernière.

La septième saison de Star Wars - The Clone Wars débutera le vendredi 21 février. Le service de streaming a aussi dévoilé un trailer :





Cetteintervient presque six ans après que la saison 6 ait été diffusée sur Netflix. Dave Filoni , le réalisateur superviseur, a déclaré que cette saison 7 clôturerait l'histoire que George Lucas et lui ont démarré ensemble. Il pourrait y avoir des histoires après ça, qui se dérouleront avec beaucoup de ces personnages. Mais c'est la fin - satisfaisante - d'une ère.Le spin-off animé; avec des versions animées d'Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, Mace Windu et d'autres, ainsi que des personnages propres à la série tels que Ahsoka Tano, a débuté en 2008 sur Cartoon Network, et a duré cinq saisons. Elle a ensuite été déplacée sur Netflix pour ce qui avait été déclaré être la "sixième et dernière saison", alias "The Lost Missions".

