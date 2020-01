Une date de fin pour The Walking Dead: World Beyond avant même son lancement

News Séries

24/01/2020 par Charlotte Papet

Nous connaissons déjà la date de fin de la série The Walking Dead: World Beyond !

Alors que le lancement du spin-off de The Walking Dead, The Walking Dead: World Beyond, n'est prévu que pour le 12 avril, nous savons déjà quand la série se terminera.



Lors des TCA winter press tour, la présidente de AMC, Sarah Barnett, a déclaré que la troisième série de la franchise The Walking Dead ne se composera que de deux saisons afin de raconter une histoire bien spécifique. Il est donc à parier que la série se terminera en 2021 !



Pour rappel, The Walking Dead: World Beyond suivra la première génération qui a grandi dans le monde post-apocalyptique rempli de zombies.



Avez-vous hâte de découvrir cette nouvelle série The Walking Dead ?

Source : TV Line