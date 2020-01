Agenda séries de la semaine : BoJack Horseman, The Good Place, Arrow...

News Séries

Seriesaddict.fr le 27/01/2020 à 09h05 par Charlotte Papet | Agenda | 0

BoJack Horseman - Netflix

Quel est le programme série de la semaine ?

Cette semaine, plusieurs fins de séries et ça nous rend triste !



Lundi

Programmation habituelle, rien à signaler.



Mardi

Miracle Workers (2019) revient avec sa saison 2 sur TBS ! Arrow se termine sur CW.







Mercredi

La saison 2 de Good Trouble se termine sur Freeform.



Jeudi

Netflix lance sa nouvelle série The Stranger (2020). The Good Place se termine sur NBC...



Vendredi

BoJack Horseman revient avec ses derniers épisodes. Netflix lance la saison 2 de Diablero ainsi que deux nouvelles séries : Luna Nera et Ragnarok.







Samedi

Gros néant point de vue séries !



Dimanche

Programmation habituelle, rien à signaler !



Pour en savoir plus sur la diffusion des séries cette semaine et les suivantes, consultez notre page programmation séries !



Qu'allez-vous ne surtout pas manquer cette semaine ?