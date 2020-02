Nouvelles séries TV février 2020 : High Fidelity, Hunters, Locke & Key...

News Séries

Seriesaddict.fr le 03/02/2020 à 17h06 par Charlotte Papet | Agenda | 1

High Fidelity - 2020 - Hulu

Quelles sont les nouveautés séries à découvrir en février 2020 ? Découvrez notre calendrier !

Découvrez les nouveautés séries de ce mois de février :



JEUDI 6 FEVRIER



Indebted - NBC

Synopsis : Dave et Rebecca, deux jeunes parents, sont prêts à reprendre leur vie après des années de couches et de nuits sans sommeil. Cependant, les choses prennent un tour inattendu lorsque les parents de Dave se présentent sans prévenir et se brisent.

Note d'envie de voir la série : 7/10







Katy Keene - CW

Synopsis : Spin-off de Riverdale. La vie et les amours de quatre personnages emblématiques d’Archie Comics - dont la légende de la mode Katy Keene et la chanteuse / compositrice Josie McCoy - alors qu’ils poursuivent leurs rêves à New York. Cette comédie musicale retrace les origines et les luttes de quatre artistes en herbe qui tentent de se faire connaître à Broadway, sur les podiums et en studio d'enregistrement.

Note d'envie de voir la série : 7/10







Tommy - CBS

Synopsis : L'histoire d'ne ancienne officier supérieur de la police new-yorkaise qui devient la première femme chef de police à Los Angeles. Elle utilise son honnêteté sans faille et ses tactiques intransigeantes pour régler les problèmes de sécurité sociale, politique et nationale qui convergent avec l'application de la loi.

Note d'envie de voir la série : 6/10







Briarpatch - USA

Synopsis : Une enquêtrice obstinée, Allegra Dill, retourne dans sa maison du Texas proche de la frontière après que sa soeur ait été assassinée. Ce qui commence comme une chasse au tueur se transforme vite en un combat acharné pour faire tomber la corruption de sa ville.

Note d'envie de voir la série : 5/10







Interrogation - CBS All Access

Synopsis : Une série non linéaire centrée sur un interrogatoire de personnes susceptibles d'être impliquées dans une affaire de meurtre vieille de plusieurs décennies.

Note d'envie de voir la série : 7/10





VENDREDI 7 FEVRIER



Mythic Quest - Apple TV+

Synopsis : Une équipe de développeurs de jeux vidéo tente de relever les défis de la gestion d'un jeu vidéo populaire, cette comédie de pointe explorera les subtilités de la condition humaine de manière hilarante et innovante.

Note d'envie de voir la série : 8/10







Locke & Key - Netflix

Synopsis : Après la mort de leur père, trois frères et sœurs emménagent dans une maison remplie de clés qui tordent la réalité, qui pourraient bien être connectées au meurtre de leur père.

Note d'envie de voir la série : 9/10









MARDI 11 FEVRIER



For Life - ABC

Synopsis : Drame juridique et familial inspiré par la vie d’Isaac Wright, Jr., sur un prisonnier qui devient avocat, plaidant des litiges pour d’autres détenus tout en luttant pour que sa peine soit annulée pour un crime qu’il n’a pas commis. Sa quête de liberté est motivée par son désir désespéré de rejoindre la famille qu'il aime et de récupérer la vie qui lui a été volée. À travers son combat féroce et ses relations compliquées avec une surveillante progressiste, la série examinera également les failles et les défis de nos systèmes pénal et juridique.

Note d'envie de voir la série : 6/10







Cherish the Day - OWN

Synopsis : Une série d'anthologie qui relate la romance émouvante d'un couple chaque saison, chaque épisode s'étalant sur une seule journée. Le récit tout au long de la saison se déroule pour révéler des moments significatifs dans une relation qui nous obligent à rester fidèles à ceux que nous aimons, de l'extraordinaire au quotidien.

Note d'envie de voir la série : 5/10





VENDREDI 14 FEVRIER



High Fidelity - Hulu

Synopsis : Fan de musique, de pop culture et de liste de "top 5", une femme dirige un magasin de disque dans sa ville dans cette adaptation du roman de Nick Hornby du même nom.

Note d'envie de voir la série : 8/10









DIMANCHE 16 FEVRIER



Duncanville - FOX

Synopsis : Duncan, un garçon spectaculaire de 15 ans, sa famille et ses amis.

Note d'envie de voir la série : 9/10









VENDREDI 21 FEVRIER



Gentefied - Netflix

Synopsis : Les Morales aiment leur culture, leur communauté et leur famille. Mais que se passe-t-il lorsque vous devez choisir entre eux ?

Note d'envie de voir la série : 5/10



Hunters (2020) - Amazon Prime Video

Synopsis : Un groupe divers de chasseurs de nazis en 1977 à New York, qui découvrent que des centaines de nazis se sont échappés et vivent en Amérique. Ils font donc ce que n'importe quelle bande de vengeurs ferait : ils s'organisent pour une quête sanglante de vengeance et de justice. Mais ils découvrent vite une grande conspiration et doivent agir vite pour arrêter les nouveaux plans de génocide des nazis.

Note d'envie de voir la série : 10/10









MERCREDI 26 FEVRIER



I Am Not Okay With This - Netflix

Synopsis : Une adolescente navigue dans les épreuves et les tribulations du lycée, tout en faisant face aux complexités de sa famille, à sa sexualité naissante et... à de mystérieux super pouvoirs qui commencent tout juste à s'éveiller du plus profond d'elle-même.

Note d'envie de voir la série : 7/10





Quelles sont les nouveautés séries qui vous tentent le plus ? Lesquelles allez-vous suivre ?