Une date pour la saison 4 de Man With A Plan et la nouvelle comédie Broke

30/01/2020

CBS a programmé les dates de diffusion de la saison 4 de Man With A Plan et de la première saison de Broke.

La quatrième saison de Man With A Plan débutera le jeudi 2 avril, prenant la place de The Unicorn, après que celle-ci ait clôturé sa première saison. La comédie met en scène Matt LeBlanc dans le rôle d'Adam Burns, un entrepreneur qui doit participer aux tâches ménagères quand s femme (Liza Snyder) reprend le travail. Kevin Nealon, Stacy Keach et Matt Cook complètent le casting.



La nouvelle sitcom Broke, avec Pauley Perrette et Jaime Camil, débutera également le jeudi 2 avril, et prendra la place de Carol’s Second Act après la fin de sa saison.

La série suit une mère célibataire de banlieue (Perrette), choquée quand sa sœur (dont elle est éloignée), le mari de sa soeur outrageusement riche (Camil) et son assistant très loyal arrivent à sa porte, ayant besoin d'un endroit où vivre près la perte de leur argent.



Natasha Leggero, Izzy Diaz et Antonio Corbo complètent le casting.





